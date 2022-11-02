مزدک میرعابدینی بازیگر و کارگردان سینمای که به تازگی برای فیلم «کچومثقال» از سازمان سینمای پروانه ساخت دریافت کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این پروژه توضیح داد: این فیلمنامه را در سال ۹۱ نوشتم و در سال ۹۳ آن را بازنویسی کردم. در سال ۹۴ و قبل از فیلم «رقص پا» قرار بود همین فیلم را بسازم اما از آنجایی که بازیگر زیادی نیاز داشت و فیلم اولم هم بود، همه گفتند بگذار تجربه‌ات بیشتر شود و بعد سراغ این فیلم برو. تجربه‌ام خیلی بیشتر شد و ساخت آن فیلم تا امروز به تأخیر افتاد. برای پروانه ساخت این فیلم همین امسال درخواست دادم چرا که از سال گذشته صنف این اجازه را به من داد که با تهیه‌کنندگی خودم فیلم بسازم.

وی ادامه داد: «مرد حلزونی» را خودم تهیه‌کنندگی کردم اما پروانه ساخت آن غیرسینمایی بود، به‌صورت ماراتنی پیگیری کردم تا امسال بتوانم پروانه ساخت این فیلم را با تهیه‌کنندگی خودم بگیرم، چرا که احساس می‌کردم همین فرصت هم از دستم می‌رود. خانم فرشته طائرپور که خدا رحمت‌شان کند، من را به این مارتن انداخت تا بتوانم مجوز تهیه‌کنندگی بگیرم. بعدها با سیدضیا هاشمی و غلامرضا موسوی هم صحبت‌هایی کردم تا بعد از مدت طولانی، اجازه دادند من تهیه‌کنندگی کنم. آن زمان دو سه فیلمنامه در دستم داشتم اما از آنجایی که «کچومثقال» آماده بود و سال‌ها قبل آن را نوشته بودم، همان را برای پروانه ساخت ارائه دادم.

این کارگردان درباره اصرار برای تهیه‌کنندگی کار خودش توضیح داد: می‌خواستم آدم‌های دلال و گردن‌کلفت از زندگی‌ام بیرون بروند. وقتی آدم با تهیه‌کننده‌ای کار می‌کند که از خودش پول ندارد، عملاً آن‌ها می‌آیند و تکه‌ای از کار را می‌کنند، بخشی از بودجه را برمی‌دارند و فقط هم دستور می‌دهند! معمولاً در این حوزه تجربه‌های عجیبی داشتم. در مدلی که ما فیلم می‌سازیم، بهتر این است که تهیه‌کننده و کارگردان یکی باشد. احتمالاً هزینه تولید «کچومثقال» خیلی بالا باشد چرا که هفت الی هشت بازیگر اصلی دارد و از سوی دیگر همه چیز هم گران شده است.

وی درباره برنامه‌ریزی خود برای ساخت این فیلم هم گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی نه خودم دوست دارم فیلم بسازم و نه اگر تمایل داشته باشم، اطرافیانم اجازه آن را می‌دهند. شرایط فعلی شرایط بسیار بدی است. در این شرایط فیلم‌ساز چه فیلمی می‌تواند بسازد که از اخبار روز، به‌روزتر و تکان‌دهنده‌تر باشد؟ من هم نمی‌خواهم در این شرایط با خودم لج کنم، به‌خصوص که سال‌های بسیاری تلاش کردم تا پروانه ساخت این فیلم را بگیرم. دوستان وقت ارشاد به دلیل اینکه فیلم قبلی‌ام «مرد حلزونی» را در آمریکا ساخته بودم و مجوز ساخت از ایران نداشت، پروانه غیرسینمایی دادند و همین مجوز باعث شده رقم فروش وی‌اودی فیلم من از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برسد! همین شرایط من را در مسیر انداخت که امروز به کسب پروانه ساخت «کچومثقال» منتهی شده است.

این بازیگر سینما در ادامه گفت: این روزها مشغول بازی در سریالی برای شبکه نمایش خانگی هستم و این مسئله هم مزید برعلت است که فعلاً فیلم را کلید نزنم. همه آدم‌هایی که اطرافم هستند و طبیعتاً برای ساخت فیلم به همراهی آن‌ها نیاز دارم هم دل و دماغ کار کردن ندارند. در این شرایط همه چیز محکوم به «تعویق» است.

میرعابدینی درباره وجه تسمیه فیلم جدید خود هم گفت: کچومثقال نام روستای پدری من است که از روستاهای کویری در ایران محسوب می‌شود. داستان فیلم هم درباره خانواده‌ای است که به دلیل بیماری پدر، دور هم جمع می‌شوند. یکی از دختران خانواده، دل‌بسته پرستار پدر شده و می‌خواهد با او ازدواج کند.