به گزارش خبرنگار مهر، مزدک میرعابدینی بازیگر و کارگردان سینما، درباره تازه‌ترین مستند خود با عنوان «چون پرده برافتد» که متقاضی حضور در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» است، گفت: حدود ۲ سال با قشر نوجوان و جوان در شیراز کار می‌کردیم. وقتی با فضای آمفی ‌تئاتر آموزشگاه نمازی آشنا شدیم و با بچه‌ها ارتباط گرفتیم، شور و انرژی آنها به ما منتقل شد و همین باعث شد اتفاقات خوبی در آن فضا رقم بخورد؛ اجراهای متعدد و تئاترهای قابل‌توجهی که به‌مرور، آن آمفی‌تئاتر را احیا کرد. در ادامه، من و همسرم ندا صارمی تصمیم گرفتیم از این روند همکاری با بچه‌ها و رویدادهایی که در این فضا شکل می‌گرفت، فیلم مستندی بسازیم. حدود پانزده سال است که من و همسرم در کنار تدریس، به کار فیلمسازی مشغول هستیم.

وی ادامه داد: در مسیر ساخت این پروژه، نوجوانان و جوانان زیادی کنارمان بودند. با همکاری آنها تئاتر را توسعه دادیم و امروز این آمفی‌تئاتر به یکی از فضاهای مهم فرهنگی شهر شیراز تبدیل شده است. در واقع، رشد این مکان فرهنگی و شکل‌گیری ایده ساخت این مستند، مدیون استعداد بچه‌ها و ارتباط صمیمی و مداوم با آنهاست. برای من مهم بود که بچه‌ها در طول این پروژه تجربه خوبی کسب کنند و آسیب نبینند که خوشبختانه همین‌طور شد. مدتی است که کار تازه‌ای را با گروه تئاتر شروع کرده‌ایم و ارتباطمان از همیشه عمیق‌تر شده است. واقعاً عشق به بچه‌ها برای من مهم‌ترین انگیزه است. زیباترین صدای دنیا برای من، خنده و شادی آنهاست.

میرعابدینی درباره علاقه‌اش به سینمای مستند گفت: فیلم‌های مورد علاقه‌ من اغلب مستند هستند؛ آثاری مانند «تایسون» یا مستندهایی از سینمای ایران مثل «در جستجوی فریده». من تا حدی زندگی‌ فراواقعی داشته‌ام و بسیاری از اطرافیانم می‌گویند چرا از زندگی خودت مستند نمی‌سازی. سینمای مستند برای من تأثیرگذار است، زیرا عمق بیشتر و ارتباطی ژرف با واقعیت دارد.

این کارگردان اضافه کرد: فیلم «چون پرده برافتد» را من و همسرم از ابتدا با هم ساختیم. او در تمام مراحل کنارم بود و نظرات ارزشمندی ارائه داد. کسانی مانند خانم نرگس آبیار که فیلم را دیدند، اذعان داشتند کاری که ما انجام داده‌ایم، اگر هم‌پایه آثار هنرمندان بزرگ نباشد، کمتر از آنها نیست.

میرعابدینی با اشاره به وضعیت سینمای کودک و نوجوان گفت: متاسفانه سینمای کودک و نوجوان در کشور تا حدی مهجور مانده است؛ شاید به این دلیل که فروش بالایی ندارد اما با وجود چنین شرایطی، این سینما هنوز زنده است و نفس می‌کشد. باید بگویم «چون پرده برافتد» کاملاً مستقل ساخته شده و شاید تا امروز بیش از یک میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. به هر روی، معتقدم ساخت مستند واقعا عشق و دیوانگی می‌خواهد، چون چشم‌انداز مالی مشخصی ندارد.

وی در پایان یادآور شد: وضعیت سینمای مستند و داستانی هر ۲ بازتابی از شرایط کلی جامعه است. در فضای امروز، ساخت هر فیلمی به‌جز کمدی‌های سطحی، واقعاً عشق و جنون می‌خواهد. در کنار این پروژه، فیلمنامه‌ سینمایی جدیدی هم در حال آماده‌سازی دارم. امروز ساخت یک فیلم سینمایی هزینه‌ای میلیاردی می‌طلبد. با وجود تمام دشواری‌ها معتقدم اگر در سینمای کودک و نوجوان کم‌لطفی می‌شود، ریشه‌اش در کمبود عشق و انگیزه‌ واقعی است. اگر کسی دلش درگیر باشد، در همین شرایط هم می‌تواند کار فرهنگی و تأثیرگذار انجام دهد.

مزدک میرعابدینی در فیلم‌های «مصادره»، «همه چیز برای فروش»، «حرفه‌ای»، «مردی که اسب شد» و ... بازی کرده است.