به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، محسن کوشش تبار معاون اقتصادی وزارت کشور در نشست مشترک با استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان اقتصادی و سرمایه گذاری دستگاه‌ها که در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه گذاری در استان‌های کشور، افزود: تاکید ریاست محترم جمهوری بر این است که مشکلات اقتصادی استان‌ها به صورت کارشناسی و دقیق احصا و با اقدامات جهادی حل و فصل شود.

وی با اشاره به تلاش دولت سیزدهم بر تقویت زمینه‌های سرمایه گذاری در استان با محوریت اشتغال آفرینی، اظهار کرد: حل مشکلات اقتصادی به روحیه میدانی و شبانه روزی نیاز دارد و برای همین تمام تلاش در مجموعه وزارت کشور بر تعامل مستمر و هدفدار با استانداری‌ها در راستای حل مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری استان‌ها است.

معاون اقتصادی وزارت کشور همچنین به طرح‌های بزرگ سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و ادامه داد: استان آذربایجان شرقی ظرفیت‌های بزرگی در حوزه صنعت، انرژی، معدن و گردشگری سلامت دارد و باید تلاش کنیم با فعال سازی همه ظرفیت‌ها، طرح‌های مصوب در استان به منصه عملیاتی برای تقویت حوزه اشتغال برسد.

تهیه اطلس سرمایه گذاری در استان‌ها از دیگر محورهای مورد اشاره معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بود و گفت: سرمایه گذار باید فرصت‌ها، جذابیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری استان را بشناسد و متناسب با مزیت‌های استان دست به سرمایه گذاری بزند.

کوشش‌تبار با اشاره به تأکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بر اقتصاد دانش بنیان، گفت: باید متناسب با ظرفیت‌های استانی، سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد و دراین عرصه استان آذربایجان شرقی توانمندی بالایی دارد.