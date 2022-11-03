به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محسن کوشش تبار روز پنجشنبه در نشست مشترک با استاندار آذربایجان غربی و در بازدید از مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان افزود: توجه به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران و درخواست آنان در زنجیره‌های ارزش در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: اعتمادسازی نقش مهمی در تبدیل آذربایجان غربی به عنوان بهشت سرمایه گذاری در کشور را دارد و هم افزایی و همکاری مسوولان بخش‌های مختلف در این زمینه ضروری است.

جذب سرمایه گذاران برون مرزی از دیگر تاکیدات کوشش تبار برای رونق اقتصادی در استان بود که با تکیه بر مرزی بودن آذربایجان غربی می‌تواند مسیر مناسبی برای وورد سرمایه گذاران به داخل کشور باشد.

وی با بیان اینکه درگاه مجوزها یک حرکت بزرگ دولت در در حوزه سرمایه گذاری است که از امسال آغاز شده است، گفت: نیازمند توجه و تشویق در زمینه طرح‌های خارجی هستیم و سرعت در صدور مجوز و بهره گیری از ابتکار عمل در این زمینه نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اینکه تدوین فرصت‌های سرمایه گذاری و اعمال آن بسیار مهم است، ادامه داد: هم اکنون در هر شهرستان ۱۰ فرصت ثبت شده که بیانگر توجه به این موضوع مهم است.

کوشش تبار همچنین به طرح‌های بزرگ سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: این استان ظرفیت‌های بزرگی در حوزه صنعت، انرژی، معدن و گردشگری سلامت دارد و باید تلاش کنیم با فعال سازی همه آنها، طرح‌های مصوب در استان به مرحله عملیاتی شدن برای تقویت حوزه اشتغال برسد.

تهیه اطلس سرمایه گذاری در استان‌ها از دیگر محورهای مورد اشاره معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور بود که در این زمینه گفت: سرمایه گذار باید فرصت‌ها، جذابیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری استان را بشناسد و متناسب با مزیت‌های استان دست به سرمایه گذاری بزند.

کوشش‌تبار با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بر اقتصاد دانش بنیان، اظهار کرد: باید متناسب با ظرفیت‌های استانی، سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد که در این عرصه استان آذربایجان غربی توانمندی بالایی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در سفر به استان آذربایجان‌غربی ضمن حضور در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از زیرساخت‌های پایانه های مرزی تمرچین در پیرانشهر، کیله در سردشت و همچنین تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بازدید و در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز شرکت می‌کند.