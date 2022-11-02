به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتبال لیگ برتر بعد از برگزاری هفته یازدهم تعطیل شد تا بازیکنان ملی پوش بتوانند با حضور در اردوی تیم ملی خود را آماده حضور در جام جهانی کنند. با این حال یک دیدار از هفته ششم که به خاطر بارندگی شدید در انزلی به تعویق افتاده بود روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

در یکی از دیدارهای هفته ششم این مسابقات قرار بود تیم ملوان در ورزشگاه قایقران انزلی میزبان فولاد باشد اما بارش شدید باران باعث لغو این دیدار و موکول شدن به زمان دیگری شد.

با تصمیم سازمان لیگ برتر قرار است این بازی ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۱ آبان در انزلی برگزار شود تا تعداد بازی‌های ۱۶ تیم حاضر در بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر در عدد ۱۱ مساوی شود.

فولاد در شرایطی راهی انزلی خواهد شد که جواد نکونام گزینه کی روش برای حضور در کادر فنی تیم ملی بود اما با مخالفت باشگاه فولاد اجازه همراهی این تیم را پیدا نکرد. این در حالی است که فولاد انتظارات را برآورده نکرده و نکونام وضعیت مناسبی در رأس هدایت این تیم ندارد.

اگر سرمربی سرخپوشان اهوازی بتواند در انزلی به پیروزی برسد جهش خوبی در جدول خواهد داشت و تا رده هفتم بالا خواهد رفت. اما اگر به پیروزی نرسد و سه امتیاز را به فولاد بدهد با ۱۲ امتیاز در رده دهم خواهد ایستاد تا پای نکونام روی پوست موز قرار بگیرد.

در سوی دیگر ملوان هم که وضعیت نابسامانی دارد و در کادر فنی هم اوضاع بهم ریخته‌ای دارد، در صورتی که بتواند سه امتیاز این دیدار معوقه را بگیرد ۹ امتیازی می‌شود و حداقل یک پله در جدول صعود می‌کند. اما تساوی به درد هیچ یک از دو تیم نخواهد خورد و نمی‌تواند به صعود در جدول کمک حالشان باشد.