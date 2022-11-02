نتایج نهایی بیست و هفتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا یادگارزاده گفت: المپیاد علمی دانشجویی کشور هرسال در دو مرحله متمرکز و غیر متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود که آزمون مرحله نهایی بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور صبح و بعدازظهر روز جمعه چهارم شهریور سال ۱۴۰۱ در دانشگاه‌های مراکز مناطق ده‌گانه کشور برگزار شد.

وی افزود: شرکت کنندگان در این المپیاد در رشته های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «الهیات و معارف اسلامی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر »، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات»، «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» با هم به رقابت پرداختند.

رئیس مرکز المپیاد دانشجویی یادآور شد: داوطلبان برای مشاهده نتایج نهایی لازم است به درگاه اطلاع رسانی المپیاد علمی دانشجویی کشور به نشانی http://olympiad.sanjesh.org مراجعه کنند.