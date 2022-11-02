به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده صبح چهارشنبه در آئین استانی زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی که در مدرسه جلیل خانی، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و شهدای دانش‌آموزی که در حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز به درجه شهادت نائل آمدند، گفت: خون شهدا قوامی برای انقلاب اسلامی است و فرهنگ ایثار و شهادت باید برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود.

وی افزود: ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در جبهه‌های حق علیه باطل داریم و استان زنجان نیز ۵۲۵ دانش‌آموز و ۴۹ شهید فرهنگی تقدیم این انقلاب کرده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه دشمن طی سالیان اقدامات خصمانه بسیاری علیه انقلاب اسلامی انجام داده است، گفت: نسل جوان و دانش‌آموزان باید آگاهی خود را در این حیطه‌ها افزایش دهند.

محمودزاده افزود: با ارتقا آگاهی نسل جوان و جهاد تبیین می‌توان با دشمن مقابله کرد. دانش‌آموزان و دانشجویان با شناخت شیطنت‌های دشمن باید همراه با آرمان‌های شهدا گام بردارند.

وی با اشاره به اهداف و چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقلاب بزرگترین سرمایه، سرمایه انسانی است و این سرمایه‌های انسانی باید در کلاس‌های درس به درستی تربیت شوند.