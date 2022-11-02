رزمایش مولدهای برق در استان سمنان برگزار شد

ایرج کارخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رزمایش مولدهای برق سراسر استان سمنان همزمان با هفته پدافند غیرعامل ارزیابی شد، ابراز کرد: این رزمایش با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت در زمینه تأمین برق در هنگام اضطرار با همراهی دستگاه‌های اجرایی به اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه ایستگاه‌های تصفیه آب، پمپ‌های انتقال آب، صدا و سیما، تعدادی از ادارات و … از جمله بخش‌هایی بودند که در این رزمایش سراسری همزمان با دیگر نقاط کشور، مورد ارزیابی قرار گرفتند، تاکید کرد: تنها دو مرکز فاقد ژنراتور اضطراری برق برای زمان وقوع تهدیدات بودند، که این موضوع نیز گزارش و در اولین فرصت برای آنها نیز ژنراتور تأمین می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان همچنین با بیان اینکه مانور پدافند غیرعامل برق رسانی در گرمسار از دیگر برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل بود که شاهد برگزاری آن بودیم، ابراز کرد: رزمایش پدافند غیرعامل در مدارس شهرستان شاهرود شامل زلزله و آتش سوزی با هدف فراگیری مهارت در زمان‌های حساس برگزار شد.

کارخایی گفت: ۲۵۰ برنامه طی هفته پدافند غیرعامل در هشت شهرستان استان سمنان برگزار خواهد شد که ارزیابی تهدیدات و مانورها از جمله مهمترین این برنامه‌ها هستند.