تحرکات نروژ در نزدیکی مرز روسیه، تلاش برای تشدید تنش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه نسبت به تشدید اقدامات نظامی نروژ در نزدیکی مرزهای خود هشدار داد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه آمادگی های نظامی نروژ در نزدیکی مرزهای خود را به منزله راهی برای تشدید تنش ها در منطقه قلمداد می کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحرکات نروژ در نزدیکی مرزهای این کشور را این گونه تشریح کرد که پایگاه های نظامی خارجی در نروژ به صورت دائمی درآمده اند. زیرساخت های مربوطه مدرن شده اند، تجهیزات مدرن خریداری می شود و اسلو اکنون درزمره فعال ترین حامیان دخالت ناتو در قطب شمال است.

زاخارووا در کنفرانس خبری وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که تحولات نزدیک مرزهای روسیه به مفهوم پیگیری تعمدی یک مسیر مخرب به سمت تشدید تنش ها در منطقه یورو- قطب شمال از سوی اسلو و در نهایت بر هم زدن روابط روسیه و نروژ است.

دیپلمات ارشد وزارت خارجه روسیه تاکیدکرد این انتخاب مسکو نبوده است. مسکو همواره پذیرای گفتگوهای صادقانه و محترمانه است، با این حال هرگونه اقدام غیردوستانه با پاسخ به موقع و البته کافی از سوی روسیه به دنبال خواهد داشت.