کمک ۲۵ میلیون یورویی غرب به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه کی یف ایندیپندنت، وزارت انرژی اوکراین از کمک های کشورهای غربی به بخش انرژی آسیب دیده این کشور خبر داد.

وزارت انرژی اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد که متحدان غربی بیش از .۵۲۵ میلیون یورو برای حمایت از بخش انرژی اوکراین اختصاص خواهند داد.

بنا به بیانیه وزارت انرژی اوکراین، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان غربی کی یف از جمله ایالات متحده، ژاپن و انگلیس این مبلغ را جهت تامین نیازهای ضروری بخش انرژی اوکراین، که به واسطه حملات اخیرروسیه به شدت آسیب دیده است، ارائه خواهند کرد.

«ویتال کلیچکو»، شهردار شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین اخیراً اعلام کرد در پی حمله موشکی امروز، آب ۸۰ درصد مناطق مختلف شهر قطع شده است.

وی دراین‌باره افزود امروز دوشنبه چند منطقه شهر کی‌یف هدف حمله موشکی قرار گرفت که موج قطعی برق و آب بخش زیادی از شهر شده و به علت صدمه‌دیدن زیرساخت‌های انرژی، هم‌اکنون برق ۳۵ هزار آپارتمان در کی‌یف قطع شده است.