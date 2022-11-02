به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از خنثی سازی عملیات خرابکاری سرویس امنیتی ویژه اوکراین در در تأسیسات زیرساخت انرژی در شبه جزیره کریمه خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص گفت: خرابکاری که توسط سرویس های ویژه اوکراین در تاسیسات زیرساخت انرژی جمهوری کریمه برنامه ریزی شده بود، خنثی شد. یک شهروند اوکراینی متولد ۱۹۷۸ توسط سرویس امنیت کشور بازداشت شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ۳ ماده انفجاری قوی و دستور العمل استفاده از آنها و نقشه محل دکل های انتقال برق در یکی از مناطق کریمه تز فرد بازداشت شده کشف و ضبط شده است.

اوکراین تا کنون در این باره بیانیه ای صادر نکرده است.