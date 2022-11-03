آمریکا سیستم های پرتاب موشکی هدایت شوند به فنلاند می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون (DSCA) اعلام کرد که دولت بایدن فروش ۵۳۵ میلیون دلاری سیستم‌های موشک چندگانه هدایت شونده (GMLRS) به فنلاند را تأیید می‌کند.

آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه گفت: «وزارت امور خارجه تصمیم گرفته است تا فروش نظامی احتمالی خارجی سیستم‌های موشکی هدایت شونده چندگانه پرتاب و تجهیزات مربوطه را به دولت فنلاند به قیمت تخمینی ۵۳۵ میلیون دلار تأیید کند.»

در این بیانیه آمده است: «فروش این محموله باعث تقویت امنیت فنلاند به عنوان یک شریک قابل اعتماد و نیروی مهم برای ثبات و پیشرفت در اروپا می‌شود که از سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده حمایت می‌کند.»

در بیانیه یاد شده آمده است که فنلاند قصد دارد از اقلام تسلیحات دفاعی برای افزایش ذخایر ملی خود استفاده کند و قابلیت‌های دفاع زمینی و هوایی خود را در جناح شمالی اروپا تقویت کند.

در ماه مه و پیش از این نیز فنلاند و سوئد پس از آغاز جنگ در اوکراین، درخواست‌هایی را به ائتلاف ناتو برای عضویت در این پیمان نظامی ارسال کرده بودند. الحاق آنها توسط همه اعضای ناتو به جز مجارستان و ترکیه به تصویب رسیده است.

روز چهارشنبه همچنین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل این سازمان در خلال روزهای ۳ تا ۵ نوامبر (۱۲ تا ۱۴ آبان ماه) به ترکیه سفر خواهد کرد و در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه و خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه دیدار می‌کند.

انتظار می‌رود روند عضویت سوئد و فنلاند در ناتو و همچنین تحولات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دبیرکل ناتو قبل از سفر به ترکیه با سانا مارین و اولف کریسترسون نخست وزیران فنلاند و سوئد گفتگوی تلفنی داشت.

پس از استولتنبرگ، اولف کریسترسون، نخست وزیر جدید سوئد نیز قرار است روز ۸ نوامبر در ترکیه با اردوغان دیدار کند.

در همین ارتباط، «سنا مارین» نخست وزیر فنلاند چندی پیش از دولت‌های مجارستان و ترکیه خواسته بود تا درخواست سوئد و فنلاند در جهت عضویت در ائتلاف نظامی ناتو را هر چه زودتر تأیید کنند. نخست وزیر فنلاند در یک کنفرانس خبری مشترک با دیگر سران کشورهای شمال اروپا گفته بود: «اکنون تمامی نگاه‌ها معطوف به مجارستان و ترکیه است. ما منتظر هستیم تا این کشورها درخواست‌های ما را تصویب کنند. تصور می‌کنم مهم است که این کار ترجیحاً هر چه زودتر اتفاق بیفتد.»

ترکیه موافقت خود با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را منوط به پذیرش شروط خود در زمینه مبارزه با تروریسمِ مورد نظر آنکارا از سوی این دو کشور کرده است.