فنلاند: ترکیه و مجارستان زودتر عضویت ما در ناتو را تایید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فنلاند از ترکیه و مجارستان خواست تا با پیوستن این کشور به ائتلاف نظامی ناتو موافقت کنند.

«سنا مارین» نخست وزیر فنلاند روز سه شنبه از دولت های مجارستان و ترکیه خواست تا درخواست سوئد و فنلاند در جهت عضویت در ائتلاف نظامی ناتو را هر چه زودتر تایید کنند.

نخست وزیر فنلاند در یک کنفرانس خبری مشترک با دیگر سران کشورهای شمال اروپا گفت: اکنون تمامی نگاه ها معطوف به مجارستان و ترکیه است. ما منتظر هستیم تا این کشورها درخواست های ما را تصویب کنند. تصور می کنم مهم است که این کار ترجیحاً هر چه زودتر اتفاق بیفتد.

نخست وزیران فنلاند و سوئد روز جمعه اعلام کردند که هر دو کشور همزمان با هم عضو ناتو خواهند شد. با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین (در ۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰) دو کشور سوئد و فنلاند درخواست رسمی عضویت در ناتو را ارائه دادند که پس از کش و قوس‌های فراوان و مخالفت‌های ترکیه، سرانجام ترکیه و سران ناتو اوایل تیرماه به پیوستن این دو کشور به این سازمان نظامی موافقت کردند و روند تصویب عضویت این دو کشور به ناتو در پارلمان‌های کشورهای عضو ناتو آغاز شد.

ترکیه موافقت خود با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را منوط به پذیرش شروط خود در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی این دو کشور کرده است.