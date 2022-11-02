دبیرکل ناتو به ترکیه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل این سازمان در خلال روزهای ۳ تا ۵ نوامبر (۱۲ تا ۱۴ آبان ماه) به ترکیه سفر خواهد کرد.

استولتنبرگ در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه و خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه دیدار خواهد کرد.

وی فردا ۳ نوامبر با چاووش اوغلو کنفرانس مطبوعاتی مشترکی خواهد داشت.

استولتنبرگ در روز ۴ نوامبر در استانبول با اردوغان دیدار و سپس از چاناک قلعه دیدن می‌کند.

انتظار می‌رود روند عضویت سوئد و فنلاند در ناتو و همچنین تحولات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دبیرکل ناتو قبل از سفر به ترکیه با سانا مارین و اولف کریسترسون نخست وزیران فنلاند و سوئد گفتگوی تلفنی داشت.

پس از استولتنبرگ، اولف کریسترسون، نخست وزیر جدید سوئد نیز قرار است روز ۸ نوامبر در ترکیه با اردوغان دیدار کند.

در همین ارتباط، «سنا مارین» نخست وزیر فنلاند چندی پیش از دولت‌های مجارستان و ترکیه خواست تا درخواست سوئد و فنلاند در جهت عضویت در ائتلاف نظامی ناتو را هر چه زودتر تأیید کنند.

نخست وزیر فنلاند در یک کنفرانس خبری مشترک با دیگر سران کشورهای شمال اروپا گفت: اکنون تمامی نگاه‌ها معطوف به مجارستان و ترکیه است. ما منتظر هستیم تا این کشورها درخواست‌های ما را تصویب کنند. تصور می‌کنم مهم است که این کار ترجیحاً هر چه زودتر اتفاق بیفتد.

نخست وزیران فنلاند و سوئد در ماه‌های گذشته اعلام کردند که هر دو کشور همزمان با هم عضو ناتو خواهند شد. با آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین (در ۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰) دو کشور سوئد و فنلاند درخواست رسمی عضویت در ناتو را ارائه دادند که پس از کش و قوس‌های فراوان و مخالفت‌های ترکیه، سرانجام ترکیه و سران ناتو اوایل تیر ماه به پیوستن این دو کشور به این سازمان نظامی موافقت کردند و روند تصویب عضویت این دو کشور به ناتو در پارلمان های کشورهای عضو ناتو آغاز شد.

ترکیه موافقت خود با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را منوط به پذیرش شروط خود در زمینه مبارزه با تروریسمِ مورد نظر آنکارا از سوی این دو کشور کرده است.