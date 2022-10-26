«استولتنبرگ» و اردوغان دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در نشست خبری پس از دیدار با «نیکولای سیوکا» نخست وزیر رومانی در مقر این سازمان در بروکسل شرکت کرد.

دبیرکل ناتو در پاسخ به سوالی درباره روند عضویت سوئد و فنلاند به این سازمان نظامی گفت: از همکاری سوئد و ترکیه برای اجرای این تفاهمنامه مشترک استقبال می‌ کنم.

«ینس استولتنبرگ» نیز ضمن اشاره به دیدار قریب‌ الوقوع «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، اظهار داشت: به زودی برای دیدار با وی به ترکیه خواهم رفت.

وی در ادامه اضافه کرد: اطمینان داریم که عضویت سوئد و فنلاند در پارلمان ۳۰ کشور عضو تصویب خواهد شد.

دبیرکل ناتو در پاسخ به گمانه‌زنی‌ هایی درباره مدت زمان ادامه درگیری ها در اوکراین، گفت: هر چقدر هم طول بکشد آماده حمایت از اوکراین هستیم.

در همین ارتباط، «اولف کریسترسون» (Ulf Kristersson) نخست وزیر سوئد دوشنبه ۲۵ مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ضمن اشاره به پایبندی کشورش به توافق ناتو با ترکیه اعلام کرد: عضویت در ناتو برای سوئد و فنلاند بسیار مهم است. با تمام توان خود تلاش خواهیم کرد تا الزامات توافق برقرار شده میان ترکیه، سوئد و فنلاند را به جا بیاوریم. معتقدم با دیدارهای مستقیم با دولت و مقامات ترکیه در چارچوب گفتگو به راه حلی دست خواهیم یافت. همانطور که تمام اعضای ناتو می دانند، برای عضویت در این سازمان با فنلاند به‌ طور مشترک حرکت مان را آغاز کردیم. هر چه در توان داریم انجام می دهیم تا برای عضویت در ناتو شایسته باشیم. امیدواریم سوئد و فنلاند به‌عنوان اعضای ناتو مورد پذیرش قرار بگیرند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه هم شنبه نهم مهر ماه سال جاری در سخنانی اعلام کرد: تا زمانی که به وعده های داده شده عمل نشود، مواضع اصولی و مصمم خود را در زمینه عضویت سوئد و فنلاند در ناتو حفظ خواهیم کرد.

در ارتباط با موضوع عضویت سوئد و فنلاند در ناتو، وزیر امور خارجه سوئد پیشتر با اشاره به ادامه رایزنی های کشورش برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با ترکیه اعلام کرده بود که هیئتی از وزارت کشور سوئد در این زمینه به آنکارا سفر خواهند کرد.

گفتنی است که در اجلاس سران ناتو در ۲۸ ژوئن سال جاری در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا تفاهمنامه سه جانبه ای بین ترکیه، فنلاند و سوئد که متقاضی عضویت در ناتو هستند، در خصوص نگرانی های امنیتی آنکارا به امضا رسید. نخستین نشست سازوکار کمیته مشترک دائمی ۲۶ در فنلاند برگزار شد.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین (در ۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰) دو کشور سوئد و فنلاند درخواست رسمی عضویت در ناتو را ارائه دادند که پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت‌ های ترکیه، سرانجام ترکیه و سران ناتو اوایل تیرماه به پیوستن این دو کشور به این سازمان نظامی موافقت کردند و روند تصویب عضویت این دو کشور به ناتو در پارلمان‌ های کشورهای عضو ناتو آغاز شد.

ترکیه موافقت خود با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را منوط به پذیرش شروط خود در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی این دو کشور کرده است. پارلمان ترکیه، برخلاف دیگر کشورهای عضو ناتو، هنوز پروتکل الحاقی سوئد و فنلاند را تصویب نکرده است.