تایوان: ۳۱ جنگنده ارتش چین از خط میانه تنگه تایوان عبور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد تحرکات نظامی ارتش چین در اطراف تنگه تایوان ادامه دارد و امروز دوشنبه ۳۱ جنگنده ارتش چین از خط میانه تنگه تایوان عبور کردند.

وزارت دفاع تایوان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «امروز ۶۳ جنگنده و ۴ کشتی جنگی ارتش چین را در منطقه نزدیکی ما رصد کردیم».

وزارت دفاع تایوان دیروز یکشنه نیز اعلام کرد ۴۶ فروند جنگنده از انواع «جی -۱۶ شنیانگ» و «اچ -۶» متعلق به نیروی هوایی ارتش چین از بخش پایانی تنگه تایوان عبور کردند. همچنین، ۲ فروند رزمناو چین هم در مجاورت جزیره «دونگشا» رؤیت شدند.

این وزارتخانه در ادامه این بیانیه مدعی شناسایی و رهگیری تمام هواپیماها و رزمناوهای چین و آماده‌باش نیروهای مسلح تایوان شد.

روایت تایوان درباره تحرکات نظامی چین نزدیک این جزیره در شرایطی مطرح شده که چندی پیش اعلام شد که برای نخستین بار پس از سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، دو کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی آمریکا از تنگه تایوان عبور کرده‌اند.

این در حالی است که ارتش چین پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در پاسخ به سفر اخیر هیئت آمریکایی به تایوان، رزمایش نظامی جدیدی در آب‌ها و آسمان اطراف تایوان برگزار می‌کند.

ارتش چین با بیان اینکه «در این رزمایش سلاح‌ها و تسلیحات گوناگون آزمایش خواهد شد»، افزود: این رزمایش، اقدام نظامی استاندارد و در پاسخ به تغییر شرایط در تنگه تایوان است.

دور تازه تنش‌ها در تایوان پس از آن آغاز شد که «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به رغم هشدارهای مقامات چین ۱۱ مردادماه به جزیره تایوان سفر کرد؛ سفری که به گفته مقامات چین، ناقض سیاست «چین واحد» است.

به فاصله کمتر از ۲ هفته پس از سفر جنجالی پلوسی، چند سناتور آمریکایی و فرانسوی به این جزیره سفر کردند؛ این در حالی است که فرماندار ایالت ایندیانای آمریکا نیز چندی پیش وارد تایوان شد؛ سفرهایی که پس لرزه‌های بی ثبات کننده آن در منطقه شرق آسیا همچنان ادامه دارد.