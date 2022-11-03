به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدوراطلاعیه‌ای از ملت استکبارستیز ایران برای حضور در مراسم یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» دعوت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به شعار محوری مراسم فردا «١٣آبان حماسۀ ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی»، اظهار داشت: در استان اصفهان این مراسم از ساعت ۹ و سی دقیقه صبح در میدان امام خمینی (ره) آغاز می‌شود.

محمد علی احمدی افزود: سخنران این مراسم نیز سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های جانبی گفت: نماز جمعه این هفته نیز در میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و در شهرستان‌های استان هم فردا مردم با تجمع در مصلی‌های نماز جمعه فریاد دشمن شکن استکبار ستیزی سر می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان معتقد است که اهمیت امسال ۱۳ آبان به دلیل تحرکات و اقدامات همه دشمنان علیه مردم، انقلاب و نظام دوچندان شده است.

لازم به ذکر است که ۱۳ آبان یادآور سه رخداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است که در تقویم رسمی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.