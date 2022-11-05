به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان امروز شنبه در واکنش به سخنان عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور اعلام کرد: دستور داده ایم تحقیقات کاملی درباره سوء قصد به عمران خان انجام شود.

نخست وزیر پاکستان در این خصوص گفت: «خان» با این ادعاها دارد پاکستان را به مسیر خطرناکی پیش می برد. وی طرفداران خود را با دروغ های بی اساس گمراه می کند. اگر عمران خان موفق به ارائه مدارکی دال بر دست داشتن من در تلاش برای ترور خود شود، از سمت خود استعفا خواهم داد.

در همین ارتباط، حزب تحریک انصاف پاکستان که رهبری آن را عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور برعهده دارد، از نام ۳ نفر از جمله نخست وزیر کنونی پاکستان به عنوان عناصر پشت پرده ترور نافرجام عمران خان خبر داد.

دبیرکل حزب «تحریک انصاف پاکستان» که رهبری آن را عمران خان برعهده دارد، ۳ مظنون از جمله شهباز شریف، نخست وزیر فعلی، رانا ثناالله، وزیر کشور و ژنرال فیصل نصیر یک فرمانده ارشد نظامی پاکستان را به دست داشتن در ترور نافرجام عمران خان متهم کرده است.

عمران خان نیز در نخستین نطق خود پس از سوء قصد به جان وی گفت: چهار گلوله خوردم. اطلاعاتی دارم که 4 نفر نقشه ترورم را کشیده بودند.

نخست وزیر پیشین پاکستان پنجشنبه هفته گذشته مورد سوء قصد قرار گرفت و در نتیجه این ترور نافرجام، از ناحیه پا مجروح شد. فیلم سوء قصد را اینجا ببینید.

شبکه تلویزیونی اِسکای‌نیوز از کشته شدن یک نفر در جریان سوء قصد به جان عمران خان خبر داد و بی‌بی‌سی نیز مدعی شد که در این حادثه ۹ نفر از جمله عمران خان زخمی شده‌اند.

یک روز پس از ترور نافرجام عمران خان، «فواد چودری» وزیر اطلاعات سابق پاکستان در توییتر اعلام کرد که امروز پس از نماز جمعه یک تجمع اعتراضی سراسری برگزار می‌شود.