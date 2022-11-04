«شهباز شریف» پشت پرده ترور نافرجام عمران‌ خان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب تحریک انصاف پاکستان که رهبری آن را عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور برعهده دارد، از نام سه نفر از جمله نخست وزیر کنونی پاکستان به عنوان عناصر پشت پرده ترور نافرجام عمران خان خبر داد.

دبیرکل حزب «تحریک انصاف پاکستان» که رهبری آن را عمران خان برعهده دارد، سه مظنون از جمله شهباز شریف، نخست وزیر فعلی، رانا ثناالله، وزیر کشور و ژنرال فیصل نصیر یک فرمانده ارشد نظامی پاکستان را به دست داشتن در ترور نافرجام عمران خان متهم کرده است.

عمران خان نیز در نخستین نطق خود پس از سوءقصد به جان وی گفت: چهار گلوله خوردم. اطلاعاتی دارم که چهار نفر نقشه ترورم را کشیده بودند.

نخست وزیر پیشین پاکستان دیروز (پنجشنبه) مورد سوءقصد قرار گرفت و در نتیجه این ترور نافرجام، از ناحیه پا مجروح شد. فیلم سوءقصد را اینجا ببینید.

شبکه تلویزیونی اِسکای‌نیوز از کشته شدن یک نفر در جریان سوءقصد به جان عمران خان خبر داد و بی‌بی‌سی نیز مدعی شد که در این حادثه ۹ نفر از جمله عمران خان زخمی شده‌اند.

یک روز پس از ترور نافرجام عمران خان، «فواد چودری» وزیر اطلاعات سابق پاکستان در توییتر اعلام کرد که امروز پس از نماز جمعه یک تجمع اعتراضی سراسری برگزار می‌شود.