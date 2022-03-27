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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۲:۲۴

منابع عراقی خبر دادند؛

به آتش کشیدن مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد

به آتش کشیدن مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد

منابع عراقی بامداد دوشنبه از تجمع مقابل مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد و به آتش کشیدن آن توسط معترضان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع عراقی از تصرف و به آتش کشیدن مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد توسط معترضان خبر دادند.

منابع عراقی از تظاهرات مردمی مقابل مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد، در محکومیت اظهارات توهین آمیز علیه آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالیقدر جهان تشیع خبر داده بودند.

کانال تلگرامی «صابرین‌نیوز» گزارش داد معترضان با شعار «مراجع دینی، خط قرمز ما هستند» مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد را به آتش کشیدند.

گفتنی است که «نایف الکردستانی» یکی از شخصیت های همسو با حزب دموکرات توئیت بسیار جنجالی را منتشر کرده بود که منجر به واکنش و خشم گروه های شیعه شد.

حزب دموکرات کردستان عراق هم در بیانیه‌ای مدعی شد که نایف الکردستانی عضو حزب دموکرات نیست و هیچ ارتباط دور یا نزدیکی به دموکرات کردستان ندارد و توئیت وی بیانگر نظر شخصی او است.

منابع عراقی اعلام کردند که وزارت کشور اقلیم کردستان عراق در واکنش به توئیت توهین آمیز نایف الکردستانی علیه مراجع دینی حکم بازداشت وی را صادر کرده است.

کد مطلب 5454727

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