آمار یونیسف درباره کودکان پاکستانی محروم از تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود ۲ میلیون کودک پاکستانی در مناطقی که سیل ویرانگر تابستان در آن روی داد، همچنان از تحصیل و رفتن به مدرسه محروم هستند.

رابرت جینکینز، مدیر آموزش یونیسف که به پاکستان سفر کرده است، در این باره گفت: معلوم نیست کودکان بازمانده از تحصیل کی به مدارس بازخواهند گشت، میلیون‌ها کودک پاکستانی خانواده، منازل، امنیت و فرصت تحصیل‌شان را در سایه شرایط بسیار دشوار از دست داده اند.

یونیسف تاکنون بیش از ۵۰۰ مرکز آموزشی موقت در مناطق سیل زده ایجاد و لوازم مورد نیاز معلمان و کودکان را تامین کرده است.

سیل تابستان گذشته پاکستان که از اواسط ماه ژوئن آغاز شد، موجب وارد آمدن خسارت و یا تخریب حدود ۲۷۰۰ مدرسه شد و فروکش کردن کامل آب سیلاب چندین هفته یا ماه زمان می‌برد به خصوص که اکنون سقف مدارس در برخی مناطق در حال سر بر آوردن از داخل آب است.

بر اساس آمارهای موجود، این سیلاب‌ها که در نتیجه تغییرات آب و هوایی تشدید شده است منجر به جان باختن دستکم ۱۷۳۵ نفر از جمله ۶۴۷ کودک و آوارگی ۳۳ میلیون نفر شده که اغلب این افراد از اقلیم سند و بلوچستان هستند.