به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت راهور متن پیام تبریک سردار سرتیپ پاسدار سیدکمال هادیانفر بدین شرح است: یوم اللّه سیزده آبان، یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیزمان است، آبان ماه نماد مبارزه با استکبار جهانی به رهبری امام خمینی (ره) چرا که دانش آموزان با بصیرت کشورمان در این روز به همه مستضعفان جهان آموختند که در برابر استکبار و استعمار باید ایستادگی کرد.

۱۳ آبان به همه ما آموخت که مبارزه با استکبار و ظلم ستیزی محدودیت سنی ندارد و از این رو نقش و جایگاه دانش آموزان عزیز را بیش از پیش نمایان ساخت و باعث شد که این روز خجسته در تاریخ میهن عزیزمان ثبت و ماندگار شود.

دانش آموزان و فرزندان عزیز ما در این برهه حساس حتماً با بصیرت و آگاهی دست دشمنان و بدخواهان میهن عزیزمان را می خوانند و بر خلاف خواست و میل آنها در جهت پیشرفت و توسعه میهن اسلامی می کوشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه علم و دانش و همچنین شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ، فرارسیدن سیزده آبان ماه روزدانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی برای همه دانش‌آموزان عزیز به عنوان آینده‌سازان میهن اسلامی، آرزوی توفیقات روز افزون را از درگاه پروردگار متعال مسالت می کنم.