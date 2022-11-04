ادعاهای تکراری انگلیس علیه برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر خارجه انگلیس به طرح ادعاهای بی اساس علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

«جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس امروز جمعه بار دیگر با مطرح کردن ادعای واهی تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته ای گفت: ما به همکاری با شرکای بین المللی خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نمی کند.

وزیر خارجه انگلیس این را نیز به ادعاهای خود افزود که قرار است با همتایان فرانسوی، آمریکایی و آلمانی خود درباره تهدیدات هسته‌ای ایران گفتگو کند.

پیش از این «ولادیمیر پولیانسکی» معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت: آمریکا هنوز تمایل عملی برای بازگشت به اجرای برجام از خود نشان نداده است. علاوه بر این، آنها همچنان به اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی جدید علیه ایران ادامه می‌دهند. وی همچنین تأکید کرد: ادعاهای غرب مبنی بر ارسال ادعایی پهپادهای ایران به روسیه، مذاکرات برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد برنامه هسته‌ای ایران را پیچیده خواهد کرد.