آمریکا: احیای تواق هسته ای در دستور کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، «رابرت مالی»، نماینده دولت بایدن در امور ایران روز دوشنبه گفت که احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با جمهوری اسلامی «حتی در دستور کار هم نیست» و هیچ تمرکز و تحرکی روی این مسئله دیگر وجود ندارد.

این دیپلمات آمریکایی در گفتگو با «بکی اندرسون» مجری سی ان ان به طرح ادعاهای ضدایرانی پرداخت و مدعی شد که دولت بایدن معتقد است که باید تهران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد. وی گفت: «دیپلماسی راهی برای انجام این کار است، اما در این مرحله، تمرکز بر اتفاقات پیرامونی است و مذاکرات هسته‌ای متوقف شده است.»

مالی همچنین ادامه داد که بایدن از اولین روزی که به قدرت رسید به صراحت اعلام کرد که یکی از اولویت‌های او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مالی گفت: بایدن و ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. اما دلیل اینکه مذاکرات به بن بست رسیده و اصلاً پیش نمی‌روند و تمرکز روی آن نیست، مواضع ایران در این مذاکرات طی دو ماه گذشته است که با بازگشت به معامله ناسازگار است. آنها مطالباتی را مطرح می‌کنند که ربطی به برجام ندارد. و تا زمانی که چنین باشد، مذاکرات متوقف خواهد ماند.

این مقام آمریکایی همچنین به سوالی درباره اغتشاشات در ایران پاسخ داد و ادعا کرد: «سیاست ما تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه سیاست ما دفاع و حمایت از حقوق اساسی شهروندان ایرانی است همانطور که از حقوق اساسی سایر شهروندان در سراسر جهان حمایت می‌کنیم. شکل حکومت در ایران به عهده خود ایرانیان خواهد بود که تصمیم بگیرند. موضع ما که کاملاً واضح است این است که از حقوق اساسی انسانی زنان و مردان عادی ایرانی حمایت می‌کنیم.»

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز هفته پیش اذعان کرد که هم اکنون تمرکز واشنگتن بر مذاکرات هسته‌ای نیست و توجه دولت این کشور بر حمایت از اغتشاشگران متمرکز است. وی با طرح این ادعا که تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای به بن‌بست دیگری رسیده است، اذعان کرد که دولت آمریکا دیگر بر مذاکرات با ایران متمرکز نیست و به جای آن بر حمایت از اغتشاشگران متمرکز شده است.

علی‌رغم این اظهارات رابرت مالی، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با ابراز امیدواری نسبت به احیای توافق هسته‌ای با ایران گفته است که بهانه‌ای برای تأخیر و تعویق در احیای این توافق وجود ندارد.

پیش‌تر، جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران گفته بود که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران اعمال می‌کند که به ادعای او واشنگتن آنها را در «خشونت علیه معترضان» دخیل می‌داند.

در حالی که آمریکا طرفی بوده که با خروج از برجام و نقض تعهداتش وضعیت فعلی پیرامون این توافق را رقم زده و تاکنون از پذیرش تعهداتش برای به سرانجام رسیدن مذاکرات خودداری کرده، سخنگوی وزارت خارجه این کشور مدعی شد: ایرانی‌ها مشخص کرده‌اند که این توافقی نیست که آماده انجام آن بوده‌اند، توافق قطعاً قریب‌الوقوع به نظر نمی‌رسد.

دو روز بعد از اظهارات بایدن، وزارت خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین اقدام خود در حمایت از اغتشاشات در ایران اعلام کرد اسامی هفت مقام از جمله وزیر ارتباطات ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. پیش از آن نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را به «خشونت علیه زنان» متهم کرده و آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. آمریکا در بیانیه قبلی، بدون اشاره به هیچ مستنداتی پلیس امنیت اخلاقی را بابت مرگ خانم «مهسا امینی» مسئول خوانده بود.

آمریکا و دولت‌های غربی پس از درگذشت مهسا امینی به بهانه‌های «بشردوستانه» و به نام «دفاع از دموکراسی و حقوق بشر»، اغتشاشات در ایران را دستاویز اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی قرار داده و از آن برای تحقق اهداف سیاسی خود استفاده کرده‌اند.