کربی: آمریکا به دنبال کشف علت تقویت روابط ایران و روسیه است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بار دیگر به تکرار ادعاهای اثبات نشده خود در خصوص ارسال تجهیزات نظامی ایران به روسیه پرداخت.

«جان کربی» سخنگو و هماهنگ کننده ارشد ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا امروز جمعه طی اظهاراتی اعلام کرد که ما با شرکای خود در جهت افشای روابط رو به رشد ایران و روسیه کار می کنیم.

هماهنگ کننده ارشد ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه مدعی شد در برابر هرگونه همکاری که با اهداف منع اشاعه ما در تعارض باشد، مصمم خواهیم بود.

کربی پیش از این در خصوص ادعاهای مربوط به بکارگیری موشک های ایرانی در جنگ اوکراین اذعان کرده بود: ما هنوز ندیده‌ایم که ایران واقعاً موشک‌های زمین به زمین برای استفاده در جنگ را در اختیار روسیه قرارداده است. این مقام آمریکایی صرف نظر از جنگ افروزی چند ماهه خود و متحدانش در اوکراین مدعی شد: ما نمی خواهیم هیچ کشوری از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند.