به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با اشاره به خصوصیات دشمنان ملت ایران اظهار کرد: سه خصوصیت در دشمنان ملت و کشور ما بسیار عجیب و قابل توجه است.

وی تصریح کرد: اول کثرت آنهاست اروپا، آمریکا، کانادا، عربستان، اسرائیل، منافقین، آیپک، داعش، پژاک، پاک، کوموله، تجزیه‌طلب‌های قومی، سرویس‌های قدر جاسوسی اندیشکده‌های قدر بین‌المللی، پهلوانان جنگ روانی، امپراطوری رسانه‌ای، پنتاگون، خزانه‌داری آمریکا و به ویژه اینکه پنتاگون اعلام کرد با ۵۷ هزار متخصص جنگ پنهانی، وارد جنگ با ایران شده است.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه جنگ‌های پنهانی آمریکا خیلی بیشتر از جنگ‌های ظاهری آن است، گفت: این همه دشمن تا حال در تاریخ بشر علیه هیچ ملت و دولتی بسیج نشده‌اند.

آیت‌الله عاملی افزود: از این معلوم می‌شود که ایران کار بسیار بزرگی انجام داده، این اجتماع عظیم آنها علیه ملت ما مایه بزرگ بصیرت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دوم حرص و ولع عجیب آنها بر شکست و فروپاشی ایران است، آنها حاضرند هر هزینه‌ای را متحمل بشوند اما ایران را از بین ببرند رامسفلد می‌گفت: آرزو دارم بخوابم، بیدار بشم، ببینم کشوری به نام ایران در روی نقشه نیست.

آیت‌الله عاملی با تاکید بر اینکه دشمنان ملت ایران معتقد هستند هدف وسیله را توجیه می‌کند، اضافه کرد: خصوصیت سوم ماهیت آنها و ابزار کار آنها است، همه آنها در حق ایران جنایت بزرگ مرتکب شده‌اند و حالا خیرخواه ملت ما شده‌اند ابزار کار آنها را اعتقادات آنها تعیین می‌کند، آنها اعتقاد دارند هدف وسیله را توجیه می‌کند و با صراحت می‌گویند ما برای رسیدن به هدف حتی حاضریم با شیطان پیمان ببندیم.

وی بیان کرد: در روزهای اخیر محموله‌های بزرگ سلاح در غرب و شرق کشور کشف و ضبط شده و معلوم است که با تلاش دشمن برای قاچاق سلاح به داخل کشور، محموله‌هایی وارد کشور شده است.

خطیب جمعه اردبیل در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ترورهای هدفمند اخیر در نقاط مختلف کشور و دعوت کانال‌های هوایی به تبدیل کردن اعتراضات به جنگ مسلحانه کاملاً نشان می‌دهد که آنها عاشق ریخته شدن خون ملت ما هستند و هیچ ابایی از کشته شدن انسان‌های بیگناه و تبدیل ایران به شرایط سوریه و ایجاد جنگ‌های داخلی ندارند.

آیت‌الله عاملی تصریح کرد: بزرگترین عنایت برای یک ملت از طرف خداوند این است که در ایام فتنه تابلوهای خوبی سر راه باشد تا انسان‌ها در تعیین اردوگاه خودشان راه اشتباه را طی نکنند.

وی گفت: با نیم‌نگاهی به ماهیت دشمنان خارجی وظیفه آحاد ملت روشن می‌شود، از یک طرف داعش حمله می‌کند که تشنه به خون شیعه است و اگر کل شیعه دنیا را بکشد باز دلش خنک نمی‌شود، یکی از رؤسای آنها گفته اگر جنگی اتفاق بیفتد و در یک طرف شیعه و شیطان در اردوی مقابل باشد ما به اردوی مقابل وارد می‌شویم.

آیت‌الله عاملی افزود: از طرف سوم اسرائیل با تمام توان وارد معرکه شده و ۷۵ سال است که دست‌های ناپاکش به خون پاک مسلمان‌ها آغشته است و روزی نیست که در غزه مسلمان‌کشی نکند.

وی با طرح یک پرسش خطاب به آمریکایی‌ها خاطرنشان کرد: من از آمریکایی‌ها یک سؤال دارم، شما رسماً اعلام کردید که حقه‌بازی، فریب و دغل بخشی از دی‌.ان.ای ایرانی‌ها است، این عین عبارت معاون وزیر خارجه سابق آمریکا و بدترین اهانت در حق ملت ایران است، حال ما سؤال می‌کنیم اگر در دی.ان.ای ایرانی‌ها شرارت، حقه‌بازی، دغل و فریب خوابیده پس شما با چه رویی از ملتی که به اعتقاد ناپاک شما شرور هستند، دفاع می‌کنید و اشک تمساح برای آنها می‌ریزید، آیا تصور کردید که حافظه ملت ما فراموش کار است.

آیت‌الله عاملی با تبیین جنایات تاریخی انگلیس اضافه کرد: در طرف دیگر اروپا ایستاده است اگر فقط جنایات انگلیس در حق ایران ثبت شود، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود این کشور عامل اصلی تجزیه ایران است در هر تجزیه آنها حضور دارند و یک جنایت بزرگ انگلیس در حق ایران، مسلط کردن رضاخان بر ایران است.

وی بیان کرد: کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که با آن قاجار منقرض و رضاخان روی کار آمد کاملاً کار انگلیس بود و به تعبیر جلال آل احمد ۵۰ سال بیرق ذلت بر بام این کشور به اهتزاز درآمد.

آیت‌الله عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: طبق اسناد موجود این کودتا برای انتقام و جبران ناکامی انگلیس در قرارداد ۱۹۱۹ و شکست در تحقق اهداف شوم این امتیاز نامه بوده است.

وی با تحلیل رویکردهای دولت آلمان در رابطه با کشورمان تصریح کرد: دولت آلمان نیز در یک طرف دیگر مقابل ایران ایستاده، در غائله اخیر دولت آلمان برای ایران تحریم‌هایی وضع کرد، ایران نیز مقابله به مثل کرده و به جای اشخاص، شرکتی را تحریم کرد که در جنگ ایران و عراق مواد شیمیایی بسیار خطرناک در اختیار صدام گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: صدام با همان مواد فقط در حلبچههزاران نفر را در یک روز کشت، این اقدام سبب شد افتضاح بزرگی برای آلمان که مدعی حقوق بشر است، درست شود از این رو این روزها دولت آلمان به شدت عصبانی است.

آیت‌الله عاملی افزود: چقدر خوب است دولت آلمان به جای عصبانیت، اسناد ارائه شده ایران را نقد کند و نشان بدهد که شرکت‌های آلمانی سلاح کشتار جمعی یعنی مواد شیمیایی به عراق نداده‌اند.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: دولت آمریکا با ادعای وجود سلاح کشتار جمعی به عراق حمله کرد و بعد از دست یافتن به مواد شیمیایی، آلمانی آن را مکتوم نگه داشت چون با آلمانی‌ها هم‌پیمان بود و این‌گونه است که در دنیای معاصر قیمت و جان انسان‌ها از همه چیز ارزان‌تر و رخیص‌تر می‌شود.