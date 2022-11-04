پیروزی تیم ملی والیبال نشسته ایران برابر عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از امروز جمعه با حضور تیم های شرکت کننده در هردو بخش مردان و بانوان در بوسنی آغاز شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران امروز برای برگزاری نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها به مصاف عراق رفت و بانتیجه ٣ بر صفر به برتری دست یافت.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران روز شنبه دومین دیدار خود را برابر قزاقستان برگزار می کنند.

مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان تا ٢٠ آبان ماه ادامهدارد. دو تیم برتر این مسابقات در هر بخش مردان و بانوان صاحب سهمیهبازی های پارالمپیک ٢٠٢٤ می شوند.ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در بخش مردان است.