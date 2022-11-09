تیم ملی والیبال نشسته ایران به پارالمپیک پاریس صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان (بخش مردان) امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی در سارایوو بوسنی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات تیم ملی والیبال نشسته ایران به مصاف برزیل رفت و با نتیجه ۳ بر صفر موفق به شکست این تیم شد.

شاگردان هادی رضایی با کسب این برتری ضمن صعود به دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهان، یکی از دو سهمیه این رقابت‌ها برای ورود به بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را از آن خود کردند. این اولین سهمیه ایران برای حضور در دوره آتی بازی‌های پارالمپیک است.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران برای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو هم با قهرمانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ صاحب اولین سهمیه برای کاروان اعزامی ایران شد.

تیم اعزامی ایران به مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، پرافتخارترین تیم حاضر در این رقابت‌ها است. ایران در حالی در یک قدمی قهرمانی در سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفته که طی ۱۲ دوره گذشته مسابقات ۷ بار به عنوان قهرمانی دست یافت ضمن اینکه یک مدال نقره و ۲ مدال برنز هم از ادوار گذشته این رقابت‌ها در اختیار دارد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با غلبه بر تیم‌های عراق، قزاقستان، کرواسی (مرحله مقدماتی)، ژاپن (مرحله یک هشتم) و آمریکا (مرحله یک چهارم) به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. این تیم در دیدار نهایی و برای کسب عنوان قهرمان با تیم بوسنی رقابت خواهد کرد.

ایران در بخش بانوان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان هم نماینده دارد. تیم بانوان ایران پیگیر دیدارهای خود برای کسب یکی از رده‌های نهم تا سیزدهم این رقابت‌ها است.