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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

والیبال نشسته قهرمانی جهان - بوسنی

تیم ملی والیبال نشسته ایران به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت

تیم ملی والیبال نشسته ایران به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با غلبه بر ژاپن از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد و در جمع هشت تیم برتر این رقابت ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که در سارایوو جریان دارد به برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی اختصاص داشت.

در چارچوب این روز از رقابت ها، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران امروز دوشنبه به مصاف ژاپن رفت و این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران بدون حتی یک ست باخته پیگیر دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی جهان است. این تیم با سه پیروزی متوالی برابر عراق و قزاقستان و کرواسی از مرحله مقدماتی صعود کرد.

برنده دیدار تیم های آمریکا و عراق حریف تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود.

سیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان تا ٢٠ آبان ماه ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات در هر بخش مردان و بانوان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ٢٠٢٤ می شوند. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در بخش مردان است.

کد مطلب 5626431

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