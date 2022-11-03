آغاز مسابقات جهانی والیبال نشسته با حضور ایرانِ پرافتخار

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در تاریخ ۳۰ ساله مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، کشور بوسنی میزبان این رقابت ها است. البته قرار بود این دوره مسابقات به میزبانی چین برگزار شود اما به دلیل همه گیری ویروس کرونا کشور بوسنی به عنوان میزبان انتخاب شد.

بوسنی در حالی امتیاز میزبانیِ مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان را از آن خود کرد که تاکنون سه بار قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرده است. بنابراین این کشور و می پوشان این فرصت را به دست آورده اند که با شرایطی ایده آل تر از ادوار گذشته و در حضور تماشاگران شان موفقیت خود در قهرمانی را تکرار کنند البته اگر بتوانند از پسِ ایران و قدرتش بر بیایند.

در میان ۱۶ تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، ایران سرآمد دیگر تیم هاست. تیمی که فاتح بیش از نیمی از ادوار گذشته این مسابقات بوده و از جمله در دوره پیشین مسابقات که سال ۲۰۱۸ به میبانی هلند برگزار شد.

در مجموع و طی ۱۲ دوره گذشته مسابقات والیبال نشسته قهرمان جهان، تنها سه کشور صاحب عنوان قهرمانی شده اند که سهم ایران با ۷ قهرمانی بیشتر از بوسنی (۳ طلا) و هلند (۲ طلا) است.

والیبال نشسته ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی عازم بوسنی شده است در حالیکه به جز ۷ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز هم از ادوارگذشته این رقابت ها در اختیار دارد و در مجموع با ۱۰ مدال پرافتخارترین تیم حاضر در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان به حساب می آید.

از این حیث، بوسنیِ میزبان با مجموع تنها ۶ مدال (۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز) در رده دوم جدول کشورهای مدال آور مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان قرار دارد و هلند هم با همین تعداد مدال (۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز) جایگاه سوم را در اختیار دارد. کشورهایی مانند برزیل، آلمان، مصر، مجارستان، فنلاند، نروژ و یوگسلاوی هم در جدول افتخارات این رویداد قرار دارند اما بدون مدال طلا.

در هر صورت تیم ملی والیبال نشسته ایران که یک سال پیش قهرمان پارالمپیک توکیو شد عازم بوسنی شده تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و اینگونه ضمن تثبت جایگاه خود در راس پرافتخارترین تیم های جهان، یکی از دو سهمیه توزیعی در این رقابت ها برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ را هم از آن خود کرده و اینگونه به عنوان اولین رشته از ایران، حضور خود در پاریس را قطعی کند.

سیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه در سارایوو برگزار می شود. همزمان با این رقابت ها ۱۶ تیم برتر در بخش بانوان نیز برگزارکننده هشتمین دوره رقابت های قهرمانی جهان در این بخش خواهند بود.

ایران در این بخش هم نماینده دارد البته تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان در میان ۹ کشور مدال آور در ادوار مختلف مسابقات جهانی، جایگاهی ندارد. ارتقای رنکینگ بزرگترین دستاوردی است که والیبال نشسته ایران در این بخش از مسابقات جهانی می تواند به آن دست یابد.

در دوره پیشین مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان (۲۰۱۸ هلند)، تیم ایران در بخش مردان با کسب عنوان قهرمانی صاحب سهمیه پارالمپیک توکیو شد. در بخش بانوان هم تیم اعزامی ایران به جایگاه نهم بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان با حضور ۱۶ تیم در بخش مردان و ۱۳ تیم در بخش بانوان برگزار می شود.

برنامه دیدارهای تیم های اعزامی ایران به این رقابت ها به این شرح است:

بخش مردان

جمعه ۱۳ آبان ماه

* ایران - عراق

شنبه ۱۴ آبان ماه

* ایران - قزاقستان

یکشنبه ۱۵ آبان ماه

* ایران - کرواسی

بخش بانوان

جمعه ۱۳ آبان ماه

* ایران - آمریکا

شنبه ۱۴ آبان ماه

* ایران - اسلوونی

یکشنبه ۱۵ آبان ماه

* ایران - کانادا