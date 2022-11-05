امدادرسانی به ۲۲۷۶ نفر گرفتار در سیل در ۴ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور با بیان اینکه ۱۴ استان اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و یزد در چهار روز گذشته متاثر از بارش شدید باران و وقوع سیل و آبگرفتگی بودند، گفت: امدادگران هلال‌احمر در ۴۰ شهرستان شامل ۷۳ منطقه (شهر: ١١-روستا: ٣٨- عشایرنشین: ٢١- محور: ٣) به شهروندان متاثر، امدادرسانی کرده‌اند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: به دو هزار و ۲۷۶ نفر در چهار روز گذشته امدادرسانی شده، سه نفر به مناطق امن منتقل و ١٣٠ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند.

وی عنوان کرد: ۸۲ تیم عملیاتی شامل ٣٥٣ امدادگر و نجاتگر در عملیات امدادرسانی به متاثران از سیل و آبگرفتگی مشارکت داشتند و از ۴۱ ساختمان و واحد مسکونی آب تخلیه شده است.

به گفته ولی‌پور از روز ۱۰ آبان‌ماه تا صبح امروز ۱۴ آبان‌ماه، ۲۸ دستگاه چادر امدادی، ۱۰۱۱ تخته پتو، ۴۲۵ تخته موکت، ۷۸ شعله والور، ۲۶۷ بسته غذایی، ۲۰۰ قرص نان، ١٣٨ کیلوگرم حبوبات، ۸۹ کیلوگرم قندوشکر، ۱۰۰ کیلوگرم برنج، ۴۹۴ قوطی کنسروجات و ٢٢٠٧ کیلوگرم نایلون بین حادثه‌دیدگان توزیع شده است.