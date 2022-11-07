به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ۱۸ شهرداری تهران از جمله مناطق شهری جنوب غربی تهران است که از شمال به بزرگراه فتح و ۴۵ متری زرند، از شرق به بزرگراه آیت‌الله سعیدی، از غرب به بزرگراه آزادگان و شهرستان قدس و شهریار، از جنوب نیز به بزرگراه آیت‌الله سعیدی و بزرگراه آزادگان همجوار با شهرستان اسلامشهر و شهر چهاردانگه محدود می‌شود.

منطقه ۱۸ که همجوار با مناطق ۱۷، ۹ و ۲۱ است، دارای هفت ناحیه و ۱۸ محله است. به‌منظور آگاهی از اقدامات مدیریت شهری در این منطقه با محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۱۸ به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

مهر: در ابتدا در خصوص منطقه ۱۸ توضیح دهید.

خسروی: منطقه ۱۸ دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های مختلف است. منطقه ۱۸ در اصل منطقه کم‌برخوردار و ثروتمند شهر تهران یا گنج پنهان شهر تهران محسوب می‌شود. معتقدم به اینکه توسعه آتی شهر تهران قطعاً از منطقه ۱۸ شکل خواهد گرفت و بر همین اساس منطقه ۱۸ دارای ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی است. در منطقه ۱۸ بالغ بر ۲۰۰ هیأت فعال واقعی وجود دارد که در رویدادهای گوناگون پای کار هستند. در قرارگاه‌های سازندگی، منطقه ۱۸ در جنوب غرب تهران منطقه به نامی است و ظرفیت‌های خوبی دارد که کار می‌کند. ما نیز از این ظرفیت‌ها در حوزه خدمات اجتماعی استفاده می‌کنیم. زمانی که مردم همراه می‌شوند، هم بازخورد خوبی به‌همراه دارد و هزینه‌ها نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

منطقه ۱۸ در اصل منطقه کم‌برخوردار و ثروتمند شهر تهران یا گنج پنهان شهر تهران محسوب می‌شود.

مهر: آیا قرار داشتن حریم در جوار منطقه ۱۸ برای این منطقه امتیاز است یا معضل؟

خسروی: حریم شهر تهران در منطقه ۱۸ بالغ بر ۵۰ کیلومتر مربع است و یک گنجی برای منطقه ۱۸ و شهر تهران محسوب می‌شود؛ چرا که در مناطق مرکزی تهران توسعه کالبدی قطعاً به صورت عمودی ممکن خواهد بود. مناطقی مانند منطقه ۱۸ در اطراف تهران هستند که به لحاظ قیمت اراضی قابلیت بیشتری نسبت به ۲۱ منطقه دیگر دارد. بر همین اساس، توسعه آتی شهر تهران از مناطقی مانند منطقه ۱۸ رقم خواهد خورد.

مهر: آیا اقدامی در جهت ساماندهی کوره‌های آجرپزی از سوی مدیریت شهری انجام شده است؟

خسروی: یکی از دغدغه‌های جدی بنده از سال‌های گذشته در خصوص کوره‌های آجرپزی بوده است. کاری که در این دوره شروع شد، بحث ساماندهی این کوره‌های آجرپزی است. در این خصوص به شهردار ناحیه مأموریت داده شد تا صاحبان این کوره‌های آجرپزی شناسایی و دعوت شوند تا با توجه به اسناد بالادستی در خصوص حریم شهر تهران بتوانیم نسبت به تغییر کاربری این کوره‌های آجرپزی به صنعتی اقدام کنیم و بتوانیم آن‌ها از این وضعیت تاسف‌آور خارج کنیم. زمانی که رشد کالبدی صورت می‌گیرد لاجرم رشد فرهنگی را نیز به‌همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر؛ زمانی که کاربری تغییر پیدا می‌کند در بستر فرهنگی و اجتماعی نیز ورود می‌شود و بر همین اساس، برخی از معضلاتی که در شهر تهران با آن مواجه هستیم به‌دلیل عدم رشد کالبدی بوده است. هر جا که رشد و توسعه کالبدی رخ داده از نظر ارتقا مباحث فرهنگی و اجتماعی قطعاً به‌طور نسبی موفق عمل شده است. در خصوص کوره‌های آجرپزی یک مشکل قانونی وجود دارد و آن مشکل یکی از معضلات منطقه ۱۸ است. این معضل، عدم مشخص بودن متولی حریم شهر تهران است.

کاری که در این دوره شروع شد، بحث ساماندهی این کوره‌های آجرپزی است. در این خصوص به شهردار ناحیه مأموریت داده شد تا صاحبان این کوره‌های آجرپزی شناسایی و دعوت شوند تا با توجه به اسناد بالادستی در خصوص حریم شهر تهران بتوانیم نسبت به تغییر کاربری این کوره‌های آجرپزی به صنعتی اقدام کنیم و بتوانیم آن‌ها از این وضعیت تاسف‌آور خارج کنیم.

مهر: مشکلات موجود در حریم تهران در منطقه ۱۸ ناظر بر چه موضوعاتی است؟

خسروی: از مجموع ۸۸ کیلومتر مربع مساحت منطقه ۱۸ بالغ بر ۵۰ کیلومتر مربع آن حریم است. در سنوات گذشته متولی حریم شهر تهران مشخص بوده و شهر تهران متولی حریم بوده است. مساحت منطقه ۱۸ در دهه گذشته بالغ بر ۳۵۰ کیلومتر مربع بوده است؛ در حالی که مساحت شهر تهران در حال حاضر ۷۰۰ کیلومتر مربع است. به مرور زمان شهرهایی مانند شهر قدس، چهاردانگه، احمدآباد مستوفی و بخشی از اسلامشهر از شهر تهران جدا شده‌اند و شهرهای دیگری شکل گرفتند. این موضوع سبب شده که حریم شهر تهران همین وضعیت نابه‌سامانی را داشته باشد که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم و این موضوع اجازه نمی‌دهد که ما در موضوعاتی ماننده کوره‌های آجرپزی ورود جدی داشته باشیم؛ کمااینکه در حال حاضر این کار را انجام می‌دهیم.

مهر: اساس ایجاد اختلاف میان شهرداری تهران با شهرهای اغماری چیست؟

خسروی: سند راهبردی حریم شهر تهران مصوب سال ۱۳۹۵ به شهرداری تهران ابلاغ شد اما به شهرهای اغماری اطراف تهران ابلاغ نشده است. معتقدیم متولی حریم، شهرداری تهران است. در حال حاضر به کرات در خصوص حریم با شهرهای اطراف درگیر هستیم. اگر نگاه ملی داشته باشیم باید نسبت به این موضوع که حریم شهر تهران حفظ شود، باید نسبت به آن تمکین کرد. مستندات و عکس‌های هوایی نشان می‌دهد زمانی که شهرداری متولی حریم شهر تهران بوده چه وضعیتی وجود داشته و در این هفت هشت سال اخیر که حریم دچار مدیریت چندگانه شده چه وضعیتی را داریم. توسعه آتی شهرها در دنیا از حریم است؛ اما در تهران مورد تجاوز قرار گرفته است؛ به عبار دیگر به جای اینکه حریم تهران گسترش پیدا کند، شهرهای اطراف حریم تهران را مورد تجاوز قرار دادند و حریم تهران را محدود می‌کنند و این یک فاجعه را در چند سال آینده رقم خواهد زد.

مستندات و عکس‌های هوایی نشان می‌دهد زمانی که شهرداری متولی حریم شهر تهران بوده چه وضعیتی وجود داشته و در این هفت هشت سال اخیر که حریم دچار مدیریت چندگانه شده چه وضعیتی را داریم.

مهر: مدیریت شهری چه اقداماتی در حوزه برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در حریم کرده است؟

خسروی: مقام معظم رهبری در خصوص موضوع حریم دغدغه جدی دارند. در چهار پنج ماه اخیر در خصوص جلوگیری از تجاوز به حریم که محکم پای کار هستیم کسانی که در چند سال اخیر به حریم تجاوز کرده‌اند را مورد پیگیری قرار دادیم و با احکامی که صادر شده در حال تخریب ویلا هستیم. به‌طور مثال شخصی در حریم تهران جکوزی ساخته است که شاید در فیلم‌های هالیوودی نیز ندیده باشید. زمانی که در این حوزه ورود می‌شود طبیعی است که تبعات دیگری نیز در پی خواهد داشت. در حوزه حریم اخطارهای لازم را می‌دهیم تا قبل از اینکه ما به سراغ ساخت و سازهای غیرمجاز برویم، خودشان ساخت و سازهای غیرمجاز را خراب کنند. باید توجه داشت که موضوع حریم یک موضوع ملی است و نباید به آن نگاه بخشی داشت و بر همین اساس اگر این موضوع تعیین تکلیف شود خیلی از مشکلات و مسائل حل خواهد شد.

مهر: در خصوص مشکلات موجود در محله خرمن‌کوب توضیح دهید و اینکه مدیریت شهری چه اقداماتی برای حل این مشکلات کرده است؟

خسروی: محله خرمن‌کوب یک محله‌ای بود که در حاشیه آزادگان شکل گرفته بود و به‌واسطه اینکه برای آن کاربری تعریف نشده بود، بالغ بر ۴۵ سال بود که مستحدثات در اراضی زراعی ساخته شده بود. طی بازدیدی که از این محله داشتم متوجه وضعیت نابه سامان خانه‌ها شدم. قانونا اجازه صدور پروانه و تعمیرات برای ملکی که غیرقانونی ساخته شده نداریم اما واقعاً برای مردم ضعیف آنجا باید چه کرد؟ محله‌هایی مانند مسلمین و آرمیده که ۲۵ سال در جوار بوستان شهدای یافت‌آباد در آن‌ها ساخت و ساز صورت گرفته و همین مشکل را داشتند و خانه‌ها در حال خراب شدن روی سر مردم بود اما ما اجازه نداشتیم که به آن‌ها اجازه تعمیرات دهیم؛ چرا که اسناد بالادستی در طرح تفصیلی این اجازه را به ما نمی‌دهد. در حال حاضر موضوع شهرک خرمن‌کوب به کمیسیون ماده ۵ رفت و با حمایت شهردار تهران در حال حاضر در حال انجام اقدامات سامانه‌ای هستیم تا مردم پس از ۴۵ سال از ما پروانه بگیرند.

در حال حاضر موضوع شهرک خرمن‌کوب به کمیسیون ماده ۵ رفت و با حمایت شهردار تهران در حال حاضر در حال انجام اقدامات سامانه‌ای هستیم تا مردم پس از ۴۵ سال از ما پروانه بگیرند.

مهر: در مورد محله‌های مسلمین و آرمیده چطور؟

خسروی: مدد الهی بود که مشکل محله مسلمین و آرمیده بعد از ۲۵ سال در شهریورماه حل شد و جز لطف خدا نبود که مشکلی به این بزرگی ظرف دو سه ماه حل شود. در عرض این چند ماه با همکاری شخص شهردار تهران که تک تک موضوعات را شخصاً پیگیری کردند، در حال حاضر دو سه مورد از معضلات قدیمی منطقه ۱۸ حل شده است.

مهر: بحث تعیین تکلیف حریم آزادگان در منطقه ۱۸ به کجا رسید؟

خسروی: زمانی که وارد منطقه ۲۱ می‌شوید حریم آزادگان شاید نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ متری آزادگان باشد. حریم آزادگان بالغ بر ۱۵۰ متر بود. موضوع تعیین تکلیف حریم آزادگان از جمله موضوعاتی است که در سنوات گذشته عقیم مانده بود. این موضوع بعد از سالیان سال با حمایت شخص شهردار تهران حریم آزادگان از ۱۵۰ متر به ۳۰ متر رسید. ۱۲ کیلومتر از طول بزرگراه آزادگان داخل منطقه ۱۸ قرار دارد که به عرض ۱۲۰ متر از آن کاسته شد و ۱۵۰ متر به ۱۲۰ متر رسید.

مهر: آیا برای اراضی آزاد شده پیوست تعریف خواهد شد؟

خسروی: ورودی شهر تهران از بزرگراه آزادگان در شأن شهر تهران نیست. با اتفاقی که در مورد بزرگراه آزادگان در منطقه ۱۸ رخ داد، اراضی قابل توجهی اضافه شده است و یکی از طرح‌هایی که به جد جلو می‌بریم و مصوب شد، تعریف پوسته برای این اراضی است تا در خصوص ساخت و سازهایی که از این به بعد در بزرگراه آزادگان مجوز می‌دهیم، پوسته شهری زیبایی نیز ایجاد شود و در حال حاضر مشاور در حال بررسی است تا این اتفاق رخ دهد. تهران در برخی جاها امکان توسعه به آن شکل ندارد؛ اما منطقه ۱۸ به‌دلیل قابلیت‌هایی که دارد و با توجه به دسترسی‌هایی که دارد، می‌تواند تبدیل به یک منطقه ۲۲ دیگر با قابلیت‌های بیشتر شود. باید توجه داشت که حریم منطقه ۱۸ یک منطقه تفرجگاهی است و در منطقه ۲۲ چنین چیزی به این شکل وجود ندارد.

مهر: پروژه بزرگراه شهید بروجردی در منطقه ۱۸ به کجا رسید؟

خسروی: منطقه ۱۸ دارای دسترسی‌های بسیار خوبی است و در حال حاضر بزرگراه شهید بروجردی که متأسفانه بعد از سال ۹۷ تعطیل شد و داخل میدان فتح در منطقه ۹ رمپ و لوپ‌ها را به‌طور کامل زیر خاک مدفون کرده بودند که اتفاق تاسف‌آوری برای ما بود. در حال حاضر میلیاردها تومان هزینه کردیم که این رمپ و لوپ‌ها را از زیر خاک درآوریم. بزرگراه شهید بروجردی پنج کیلومتر است که شامل چهار کیلومتر در ابتدا و یک کیلومتر در انتها است. پارت اول کار، حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که اتفاق خیلی خوبی است و در پارت دوم که شامل یک کیلومتری انتهایی است، حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بنابر قولی که به آقای شهردار داده‌ایم بنابر این شد که این پنج کیلومتر را تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم و انشالله با مدد الهی این اتفاق خواهد افتاد.

در حال حاضر بزرگراه شهید بروجردی که متأسفانه بعد از سال ۹۷ تعطیل شد و داخل میدان فتح در منطقه ۹ رمپ و لوپ‌ها را به‌طور کامل زیر خاک مدفون کرده بودند که اتفاق تاسف‌آوری برای ما بود. در حال حاضر میلیاردها تومان هزینه کردیم که این رمپ و لوپ‌ها را از زیر خاک درآوریم.

مهر: آیا در خصوص پروژه بزرگراه شهید بروجردی مشکلی با معارضین پیش نیامد؟

خسروی: در این دوره از مجموع معارضاتی که در خصوص بزرگراه شهید بروجردی داشتیم، در حال حاضر دو معارض بیشتر در تندرو نداریم و این اتفاق خوبی است. مجموعاً ۱۹ مورد معارض در کندرو وجود دارد. اگر بزرگراه شهید بروجردی کامل شود و در منطقه ۹ به یادگار امام متصل شود، جنوب غرب تهران به شمال متصل خواهد شد و اتفاق خیلی خوبی است. آورده این موضوع برای منطقه ۱۸ این است که دسترسی‌های این منطقه به شدت ارتقا پیدا خواهد کرد. در حال حاضر ترافیک عبوری از محله سعیدآباد در مجاورت شادآباد از داخل کوچه‌های فرعی است و باعث نارضایتی مردم می‌شود. اگر بزرگراه شهید بروجردی به بهره‌برداری برسد، دسترسی از بزرگراه آزادگان به راحتی به بزرگراه شهید بروجردی و بازار آهن شادآباد وجود خواهد داشت و دسترسی محلی از بین خواهد رفت که یکی از اتفاقات ماندگار این دوره است که در حال حاضر با قدرت در حال پیش‌روی است. در این دوره از مدیریت شهری به‌دنبال این هستیم که خدماتی ماندگار از شهرداری تهران برای شهروندان به یادگار بماند.

مهر: در مورد اختلاف نظر شهرداری با استانداری در موضوع حریم توضیح دهید.

خسروی: اگر به موضوعات نگاه ملی داشته باشیم و به‌صورت بخشی به موضوعات نگاه نکنیم مشکل حل خواهد شد. در حال حاضر ۱۸ محله در منطقه ۱۸ وجود دارد که یکی از محلات این منطقه، محله شمس‌آباد است. مدتی قبل استانداری تهران برای این محله تابلوی دهیاری نصب کرده است و یک محله‌ای که به‌طور کامل تحت حوزه اسحفاظی شهر تهران بود، با این اقدام به دهیاری تبدیل شد و این موضوع سبب ساخت و سازهای بی‌رویه خواهد شد. در ابتدای امر این‌گونه محلات تبدیل به دهیاری می‌شوند و پس از اینکه ساخت و ساز بی‌رویه در آن‌ها صورت گرفت، مجدداً به شهرداری تهران سپرده می‌شوند. تصاویر هوایی حریم شهر تهران را در زمانی که شهرداری متولی حریم بوده با قبل از آن را مورد مقایسه قرار دهید.

مدتی قبل استانداری تهران برای این محله تابلوی دهیاری نصب کرده است و یک محله‌ای که به‌طور کامل تحت حوزه اسحفاظی شهر تهران بود، با این اقدام به دهیاری تبدیل شد و این موضوع سبب ساخت و سازهای بی‌رویه خواهد شد.

مهر: گفته می‌شود کسب مجوز از شهرداری تهران برای انجام ساخت و ساز در حریم بیش از کسب مجوز از شهرداری‌های شهرهای اغماری هزینه در پی دارد، در این خصوص توضیح دهید.

خسروی: اگر قرار باشد در حریم ساخت و سازی رخ دهد، باید بر اساس قانون باشد و طبیعی است که اگر در حریم یک مجموعه گردشگری راه‌اندازی شود و بنابر این باشد که شهرداری تهران پایان کار دهد، طبعاً هزینه آن باید نسبت به شهرداری‌های شهرهای اطراف بیشتر باشد. سوال این است که در حال حاضر چه کسی به حریم شهر تهران تجاوز می‌کند. در حریم شهر تهران و در یک مورد شخصی با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ۴۰ هزار متر دیوارکشی کرده، استخر ساخته و دستگاه‌های خدمات‌رسان به آن خدمات دادند و این یک فاجعه است. یکی از وظایف اساسی شهرداری تهران جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم است و بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام و ورود می‌کنیم. حفاظت از حریم شهر تهران یک کار جمعی است؛ اما در مجموع وضعیت خوبی در حریم تهران نداریم.

مهر: آیا فکر می‌کنید ایجاد اداره کل حریم در استانداری به مشکلات موجود در این حوزه پایان دهد؟

خسروی: یکی از آسیب‌های موجود در هر بخشی مدیریت‌های چندگانه است. زمانی که یک تصمیم اتخاذ می‌شود، باید متولی آن تصمیم مشخص باشد کیست. در حال حاضر ضربه‌هایی که در بخش اجرایی می‌خوریم در مورد همین نکته است. در حال حاضر که اداره کل حریم شکل گرفته با مدیریت‌های چندگانه مواجه هستیم. در حال حاضر در خصوص حریم ما مسیر خود را می‌رویم و دوستان نیز مسیر خود را می‌روند. اگر اداره کل حریم شکل گیرد و قرار باشد با همین سیاست جلو برویم قطعاً چندگانگی مدیریت تشدید خواهد شد و به همین دلیل خیلی مهم است که متولی حراست از حریم شهر تهران مشخص باشد.

اگر اداره کل حریم شکل گیرد و قرار باشد با همین سیاست جلو برویم قطعاً چندگانگی مدیریت تشدید خواهد شد و به همین دلیل خیلی مهم است که متولی حراست از حریم شهر تهران مشخص باشد.

مهر: آیا توسعه آتی شهر تهران با سیاست‌های موجود در موضوع حریم لحاظ شده است؟

خسروی: باید توجه داشت که تهران، پایتخت است و به همین سبب باید آن را متفاوت از سایر شهرها دید؛ اما آیا در واقعیت تهران متفاوت دیده می‌شود؟ آمار و ارقام می‌گوید که تهران یکی از کم‌برخوردارترین شهرهای کشور است؛ در صورتی که در دیدگاه عام، تهران شهری ثروتمند محسوب می‌شود در حالی‌که تهران مظلوم است. متأسفانه در موضوع حریم به توسعه آتی شهر تهران توجهی نمی‌شود؛ چرا که متأسفانه نگاه برخی از دوستان بخشی است و نتیجه نگاه بخشی، همین فاجعه‌ای است که در حال حاضر در شهر تهران در حال رخ دادن است. زمانی که در حریم ویلای غیرمجاز تخریب می‌شود، سطح توقع مردم به‌حق افزایش پیدا می‌کند و این سبب می‌شود که مدیر بعدی نیز مجبور شود که همین مسیر را ادامه دهد. حریم شهر تهران تنفس‌گاه پایتخت است و بر همین اساس ثروت شهر تهران محسوب می‌شود.

مهر: در حال حاضر پروژه بیمارستان حکیم در چه وضعیتی قرار دارد؟

خسروی: توقع ما از تیمی که یکسال سر کار آمده باید زیاد باشد اما در عین حال باید واقع‌بینانه باشد. زمین بیمارستان حکیم را شهرداری داده و دانشگاه علوم پزشکی و خیر پای کار آمده است و شاید یکی از بهترین بیمارستان‌های کودکان در ایران باشد. همچنین در جوار این زمین دوستان در حال انجام کار خوبی در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و کاری بی‌نظیر محسوب می‌شود. نکته قوت این موضوع این است که این کار در یکی از محلات پرآسیب منطقه ۱۸ و تهران این کار را انجام شده که جای تشکر دارد. در حال حاضر بیمارستان تجهیز شده و تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. در خیابان عمرانی در خصوص قرارگاه جهادی ساخت مسکن اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و چند ماه قبل بود که کلنگ ۷۰۰ واحد توسط شهردار تهران در آن قسمت بر زمین کوبیده شد و زیرگذر بهار نیز تا پایان سال قطعاً افتتاح شد. محدوده بیمارستان حکیم از جمله طرح‌هایی است که در حوزه شهرسازی سبب توسعه محله می‌شود.

مهر: باغ‌راه حضرت زهرا (س) در منطقه ۱۸ به کجا رسید؟

خسروی: شش کیلومتر از باغ‌راه حضرت زهرا (س) در منطقه ۱۸ قرار دارد و از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری شهردار تهران قرار دارد. در این نقطه قبلاً خط راه آهن تهران-تبریز قرار داشت و بهره‌برداری آن را راه آهن به شهرداری تهران داد که البته به صورت مشارکتی بوده است. در حال حاضر تقریباً طرح باغ‌راه حضرت زهرا (س) به تصویب رسیده و سازمان نوسازی کارهای اجرایی را آغاز کرده است و با توجه به صحبت‌های انجام شده با سازمان نوسازی شهر تهران حدود سه کیلومتر از این باغ‌راه به بهره‌برداری خواهد رسید.

در حال حاضر تقریباً طرح باغ‌راه حضرت زهرا (س) به تصویب رسیده و سازمان نوسازی کارهای اجرایی را آغاز کرده است.

مهر: مقوله مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است، در این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خسروی: در ماه‌های گذشته چند صد میلیارد تومان از داشته‌های شهرداری تهران احیا شده است و پروژه بهرامی که دست متصرف بود و بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت و یک پروژه دیگر نیز در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذار بلوکه شده بود که آزادسازی شد. پیش از این، داخل ناحیه سه و چهار منطقه ۱۸ اشخاص اراضی را به قیمت متری ۱۰ میلیون تومان می‌خریدند و پس از آن با دیوارکشی اقدام به تفکیک می‌کردند و در عرض یک ماه میلیاردها تومان ارزش آن زمین افزوده می‌شد و به‌صورت قولنامه‌ای به فروش می‌رساندند؛ اما در حال حاضر به این موضوع ورود کردیم و در حال هزینه دادن هستیم.

مهر: شنیده‌ها حاکی از وضعیت نامناسب سرانه آموزشی در منطقه ۱۸ است، آیا شهرداری در این حوزه ورودی داشته است؟

خسروی: در منطقه ۱۸ بالغ بر ۷۰ هزار دانش‌آموز وجود دارد؛ در حالی که سرانه آموزشی این منطقه فاجعه است و زیر یک متر است. جالب اینجاست که ارزان‌ترین زمین تهران متعلق به منطقه ۱۸ است و این موضوع سبب شده که گسیل شدیدی از مردم به سمت منطقه ۱۸ حرکت کنند و بر همین اساس اکثر مدارس این منطقه دو شیفت شده است. در بازدیدی که از چند مدرسه در سطح منطقه داشتیم، گریه‌ام گرفت. در این مدارس، نمازخانه‌ها به کلاس درس تبدیل شده و حتی در برخی از کلاس‌ها آن‌قدر فضا محدود است که معلم در راهرو می‌نشیند. در برخی از مدارس نیمکت‌هایی را دیدم که مربوط به حدود ۴۰ سال قبل بود. در این حوزه با توجه به اینکه زمین‌های زیادی در منطقه ۱۸ در اختیار داریم، از آموزش و پرورش خواسته‌ایم تا خیران خود را معرفی کنند تا با هماهنگی شورای شهر تهران مدرسه ساخته شود تا به این شکل سرانه آموزشی افزایش پیدا کند.

سرانه آموزشی این منطقه فاجعه است و زیر یک متر است. جالب اینجاست که ارزان‌ترین زمین تهران متعلق به منطقه ۱۸ است و این موضوع سبب شده که گسیل شدیدی از مردم به سمت منطقه ۱۸ حرکت کنند و بر همین اساس اکثر مدارس این منطقه دو شیفت شده است.

مهر: وضعیت سرانه‌های شهری در منطقه ۱۸ به چه شکل است؟

خسروی: سرانه فضای سبز در منطقه ۱۸ در وضعیت خوبی قرار دارد و در حدود ۱۷.۷۰ است. سرانه مذهبی نیز در منطقه ۱۸ از وضعیت خوبی برخوردار است و در حدود ۹۹ مسجد در این منطقه وجود دارد؛ اما سرانه‌های فرهنگی و ورزشی در این منطقه زیر یک متر است.

مهر: مدیریت شهری چه اقداماتی برای رفع کمبود سرانه‌های ورزشی در منطقه ۱۸ انجام داده است؟

خسروی: در منطقه ۱۸ به تعداد ۲۲ محل ورزشی وجود دارد که در ید سازمان ورزش است. در منطقه ۱۸ یک خانه کشتی وجود داشت که سه چهار سال تعطیل بود که در حال حاضر با ورود شهرداری راه‌اندازی شده و اخیراً نیز مسابقه‌ای در آن برگزار شده است. ورزشگاه بدر در حدود چهار سال تعطیل بود که به‌دلیل سوءمدیریت بسته شده بود و ما صرفاً آنجا را تمیز کردیم و در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است.

مهر: آیا آمار مشخصی در مورد جمعیت ساکن در حریم وجود دارد؟

خسروی: بر اساس سرشماری سال ۹۰، در حریم ۲۵ هزار نفر جمعیت داریم که قطعاً در حال حاضر خیلی بیشتر است و یک جمعیت بالقوه است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد. در یکی دو سال اخیر متأسفانه آمار اتباع در حریم افزایش فزاینده‌ای داشته که در حال حاضر آماری در خصوص آن وجود ندارد و حتماً نیاز به سرشماری در حریم است. آخرین سرشماری مربوط به سال ۹۵ است که بر اساس آن جمعیت منطقه ۱۸ بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر است.

مهر: آیا مدیریت شهری برنامه‌ای برای حل مشکل شن‌چاله‌ها در منطقه ۱۸ دارد؟

خسروی: یکی از مشکلات موجود در شهر تهران این است که تفرجگاه در داخل شهر تهران کم داریم. در خصوص شن‌چاله‌ها به‌دنبال این هستیم اگر می‌شود برای آن یک طرح گردشگری تعریف کنیم. در سنوات گذشته برای موتورسواران در شهر تهران پیست وجود داشت؛ اما در حال حاضر علی‌رغم وجود تعداد قابل توجهی موتورسوار در شهر تهران جایی برای تخلیه انرژی این افراد وجود ندارد. شن‌چاله‌ها می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای تعریف شود که موتورسواران را به خود جذب کند و می‌توان پیست‌های کراس را در این شن‌چاله‌ها پیاده‌سازی و تعریف کرد و به‌راحتی و با هزینه بسیار کم قابل انجام است.

مهر: از فرصتی که در اختیار قرار دادید، سپاسگزاریم.

خسروی: خواهش می‌کنم. من نیز از مجموعه رسانه‌ای مهر بابت حسن توجه به مسائل شهری تشکر می‌کنم.