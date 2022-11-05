ضرورت بازخوانی نقش هویتی دیار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس و ۴۳ شهید مدافع حرم این استان اظهار کرد: تلاش های گذشتگان برای نامگذاری روز ۱۴ آبان به نام روز مازندران در دولت سیزدهم به بار نشست و این روز به نام روز مازندران ثبت دائمی شد.

وی به پیشینه دینی، فرهنگی، علمی، ورزشی و مبارزاتی مردم مازندران اشاره و تصریح کرد: مردم این دیار در حفظ شعائر دینی، مقابله با فرهنگ منحط غربی و دفاع از ارزشهای انقلابی کارنامه درخشانی دارند.

سلگی گفت: دولت سیزدهم با ثبت رسمی روز مازندران در روز شمار رسمی کشور به مردم این خطه ادای دین کرد.

وی بااشاره به تشکیل اولین حکومت علویان در استان مازندران این دیار را خطه نام آوران و پیشتازان نهضت اسلامی دانست وافزود: فرهیختگان واندیشمندان این خطه به همراه مردم بابصیرت آن با احیای حکومت شیعی و پاسداشت ارزش های مانای اسلامی در طول تاریخ می‌درخشند.

معاون استاندار مازندران گفت: تلاش داریم نقش هویت بخش مازندران و دیار علویان را بازخوانی کنیم تا نقش آفرینی مردمان این دیار در حفظ ارزش های انقلاب برای همگان تبیین شود.

سلگی با بیان اینکه مردم مازندران در انسجام ملی ایرانیان نقش مهم و اساسی داشته اند، یادآورشد: علمای برجسته این دیار بابصیرت افزایی شایسته بیرقدار ارزش های راستین دینی و اسلامی هستند.

وی نقش ممتاز رزمندگان شجاع لشکر فاتح ۲۵ کربلای مازندران در دفاع مقدس را یادآور شد وافزود: دوران دفاع مقدس سرشار از جانفشانی وازخود گذشتگی مردم انقلابی و ولایتمدار مازندران است.

سلگی مهاجرت وسیع اقشار مختلف به مازندران را تهدید جدی برای هویت این خطه از شمال کشور دانست وافزود: باید برای حفظ تاریخ و هویت مازندران در حوزه جوانی جمعیت کار اساسی صورت گیرد.