به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ایجاد تغییرات مدیریتی در سطوح کلان در باشگاه استقلال، انجام یکسری تغییرات در بدنه مدیریتی این باشگاه هم کاملاً قابل پیش بینی بود. اما از آنجایی که اولویت اصلی مدیریت باشگاه دو دیدار باقی مانده قبل از تعطیلات و به خصوص سوپرجام بود، در اعمال این تغییرات وقفه افتاد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در این خصوص مشخص کرد احتمال اینکه به زودی و حتی طی امروز فردا یکی دو تن از معاونین جدید باشگاه احکام خود را گرفته و به صورت رسمی کارشان را آغاز بکنند وجود دارد.

این در حالی است که افراد مد نظر فتح الله زاده بدون دریافت حکم و معرفی رسمی همزمان با حضور وی در باشگاه به صورت غیر رسمی فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

علی فتح‌الله‌زاده در آخرین ساعت کاری روز ۲۳ مهر با رای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل جدید استقلال منصوب و جانشین مصطفی آجورلو شد.