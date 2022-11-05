ثبت رکورد منحصر به فرد برای مهاجم تیم فوتبال استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار رسمی خود پیش از جام جهانی قطر در کرمان به دیدار نساجی رفت و با شکست دادن این تیم عنوان قهرمانی سوپرجام فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را از آن خود کرد تا تنها جامی که به آن نرسیده بود را برای اولین بار به کلکسیون افتخاراتش اضافه کند.

در این دیدار بازیکنی برای آبی پوشان گلزنی کرد که به واسطه گلزنی هایش در دربی محبوب هواداران این تیم بود، اما ماه‌ها بود که مورد کم مهری مربیان قرار گرفته بود و فرصت بازی در ترکیب ثابت را پیدا نمی‌کرد.

ارسلان مطهری که حالا به واسطه زدن گل قهرمانی استقلال در سوپرجام بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته، در ابتدای این فصل حتی تا مرز جدایی از استقلال هم رفت و اگر نبود اصرارهای پی در پی خودش، همان زمانی که با حکم آجورلو از حضور در تمرینات منع شده بود، از این تیم جدا می‌شد. اما این بازیکن ماند، تلاش کرد تا حالا تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیکنان نزد همان مربی باشد که روزی خواهان جدایی وی از جمع شاگردانش بود.

مطهری با گل زدن در سوپرجام به یک رکورد کاملاً منحصر به فرد در تاریخ استقلال دست یافت و تبدیل به اولین بازیکنی شد که در تمام تورنمنت‌های رسمی با پیراهن استقلال گل زده است.

این مهاجم چارچوب شناس و جنگنده پیش از این در رقابتهای جام باشگاه‌های آسیا، لیگ برتر و جام حذفی با پیراهن استقلال گل زده بود و با زدن گل در دیدار سوپرجام کلکسیون خود را تکمیل کرد تا تبدیل به اولین و تنها بازیکن تاریخ باشگاه استقلال شود که در تمام تورنمنت‌های رسمی برای این تیم گلزنی کرده است.