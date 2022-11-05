طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در گفتگو در این زمینه افزود: در بیش از ۵۰ سال گذشته، برای اصلاح الگوی کشت برنامه‌های مختلفی در کشور اجرا شده که بیشتر جنبه‌های فنی و توصیه‌های کشاورزی بود و ضمانت اجرایی نداشت در نتیجه کشاورزانی که علاقمند بودند، این برنامه‌ها را اجرایی می‌کردند.

وی اضافه کرد: طرح الگوی کشتی که برای سال زراعی جدید مصوب شده، دارای ضمانت نامه‌های اجرایی است و دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی از آن حمایت می‌کند.

کرامتی با اشاره به اینکه طرح اصلاح الگوی کشت در ۲ فاز اجرایی می‌شود، ادامه داد: این طرح امسال در بخش زراعت و سال آینده در بخش‌های باغبانی، سبزی و صیفی و دیگر بخش‌های کشاورزی اجرا می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: اصلاح ساختاری دسترسی و البته کاهش مصرف نهاده‌ها، افزایش عملکرد و کاهش سطح از اجزای طرح الگوی کشت خواهد بود.

کرامتی گفت: همچنین در این قالب، با روش‌های به‌زراعی به‌دنبال کاهش مصرف آب، سم و کود شیمیایی و در عین حال افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و توسعه ابیاری نوین هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرحی در راستای بهبود الگوی کشت در استان از سال ۱۳۹۴، یادآور شد: در خصوص تنظیم سطح زیر کشت چغندرقند و سیب اقداماتی در سطح استان انجام گرفته که امیدواریم اصلاح الگوی کشت اقدامات در این حوزه را تقویت کند.

کرامتی تاکید کرد: در اصلاح الگوی کشت، استفاده از ارقام با نیاز آبی کمتر و دوره رشد کوتاه‌تر و همچنین استفاده از محصولات جایگزین و ارقام پایه رویشی از برنامه‌های ویژه به شمار می‌رود.

طرح اصلاح الگوی کشت، مهرماه امسال در کشور رونمایی و به استان ها ابلاغ شد؛ مهمترین هدف این طرح افزایش راندمان بخش کشاورزی و کاهش مصارف به ویژه در حوزه آب است.