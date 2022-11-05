اتوبان تهران کرج پر ترافیک /افزایش ۵.۵ درصدی تردد برون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طی ۲۴ ساعت گذشته محورهای کرج - تهران، تهران - کرج، کرج - قزوین، قزوین -کرج، قم- تهران، ساوه - تهران، جاجرود- تهران، شهریار- کرج، تهران- شهریار و قرچک - ری به ترتیب دارای بیشترین بار ترافیکی بودند.

سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۰.۹، اوج تردد بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ گزارش شده است.

در حال حاضر بجز محورهای مسدود، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

مهرداد برقی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح وضعیت تردد در محورهای برون‌شهری، از تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) خبر داد.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز گفت: در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی افزود: آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرشهر نیز ترافیک نیمه سنگین است.

به گفته برقی محور شهریار - تهران حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس با ترافیک نیمه سنگین همراه است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور محور مسدود شریانی را ریگان - ایرانشهر و محور دارای انسداد فصلی را لاسم - ارجمند اعلام کرد.