مسدود شدن آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت در محدوده پرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد برقی کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور، وضعیت تردد در جادههای برونشهری را برای امروز یکشنبه بیست و ششم تیرماه اعلام کرد.
وی محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت را دارای تردد روان اعلام کرد.
کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محور تهران- پردیس محدوده جاجرود خبر داد و گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
برقی درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز توضیح داد: در آزادراه قزوین - کرج- تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلارک و پیکان شهر و در آزادراه تهران- کرج محدوده وردآورد ترافیک سنگین است.
وی در مورد وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز گفت: در آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت محدوده پرند و ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس ترافیک سنگین گزارش شده است.
کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور محور مسدود شریانی را ریگان - ایرانشهر و آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت محدوده پرند و محورهای دارای انسداد فصلی را هشتگرد - طالقان و لاسم - ارجمند اعلام کرد.
گفتنی است آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت محدوده پرند به علت تصادف تا اطلاع بعدی مسدود است.
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