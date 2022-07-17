مسدود شدن آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت در محدوده پرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد برقی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور، وضعیت تردد در جاده‌های برون‌شهری را برای امروز یکشنبه بیست و ششم تیرماه اعلام کرد.

وی محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت را دارای تردد روان اعلام کرد.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور تهران- پردیس محدوده جاجرود خبر داد و گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

برقی درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز توضیح داد: در آزادراه قزوین - کرج- تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلارک و پیکان شهر و در آزادراه تهران- کرج محدوده وردآورد ترافیک سنگین است.

وی در مورد وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز گفت: در آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت محدوده پرند و ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس ترافیک سنگین گزارش شده است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور محور مسدود شریانی را ریگان - ایرانشهر و آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت محدوده پرند و محورهای دارای انسداد فصلی را هشتگرد - طالقان و لاسم - ارجمند اعلام کرد.

گفتنی است آزادراه تهران- ساوه مسیر رفت و برگشت محدوده پرند به علت تصادف تا اطلاع بعدی مسدود است.