  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

با ظرفیت ۴۳۶ نفری؛

مهلت تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۱ تمدید شد

مهلت تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۱ تمدید شد

فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ تا یکشنبه ۱۵ آبان تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت در ۶۱ رشته کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی تعداد ۴۳۶ نفر است. داوطلبان می توانند با وارد کردن کد رهگیری نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بخش کارشناسی ارشد اقدام کنند.

داوطلبان دقت کنند:

۱. فقط افرادی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محل بوده اند و در هیچیک از رشته محل های انتخابی خود پذیرفته نشده اند و یا انتخاب رشته محل نکرده اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

تذکر: با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند و استعداد درخشان با آزمون نیز با رعایت کلیه ضوابط مجاز به انتخاب محل هستند.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و یا نیمسال اول سال تحصیلی آینده)، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد. لذا داوطلبان دقت لازم را در انتخاب خود مبذول کنند.

همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه دوم آبان ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5624738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها