مهلت تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۱ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت در ۶۱ رشته کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی تعداد ۴۳۶ نفر است. داوطلبان می توانند با وارد کردن کد رهگیری نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بخش کارشناسی ارشد اقدام کنند.

داوطلبان دقت کنند:

۱. فقط افرادی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محل بوده اند و در هیچیک از رشته محل های انتخابی خود پذیرفته نشده اند و یا انتخاب رشته محل نکرده اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

تذکر: با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند و استعداد درخشان با آزمون نیز با رعایت کلیه ضوابط مجاز به انتخاب محل هستند.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و یا نیمسال اول سال تحصیلی آینده)، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد. لذا داوطلبان دقت لازم را در انتخاب خود مبذول کنند.

همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه دوم آبان ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.