به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره همکاری انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در قالب سرمایه‌گذاری و تولید سریال «سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی محمد حسین قاسمی، روابط عمومی این سریال پس از اختصاص زمان کافی جهت اصلاح خبر مذکور و عدم واکنش مناسب علی‌رغم تذکرات داده شده، توضیحاتی را ضروری دانسته که به شرح ذیل است؛

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در تولید و سرمایه‌گذاری پروژه «سووشون» هیچ نقشی نداشته و خبرهای منتشرشده در این مورد کاملاً کذب است.

انتظار می‌رود انجمن مذکور در اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار دقت لازم را داشته باشد تا در صورت بروز چنین اشتباهاتی، برداشتی مبنی‌بر رزومه سازی کاذب و سوء مدیریت به مخاطبین و دغدغه مندان فرهنگ و هنر القا نشود.

لازم به ذکر است هر چند مشکلات اقتصادی ناشی از تورم باعث بروز سختی‌های متعدد در ساخت این اثر شده اما پروژه «سووشون» به‌طور کامل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با همت، تلاش و ممارست شبانه روزی عوامل سازنده آن در حال تولید است.

شایان ذکر است به سیاق گذشته تمامی اخبار مربوط به پروژه «سووشون» صرفاً از طریق روابط عمومی این اثر و صفحه مخصوص آن منتشر خواهد شد و گروه سازندگان حق پیگیری نشر اخبار غیرواقع پیرامون اثر مذکور را برای خود محفوظ می‌داند.

عکس کنار خبر از حسن قائدی است.