سید محمد حسینی مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح خبر منتشرشده به نقل از خود درباره سهم این انجمن در تولید سریال «سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار که با تکذیبیه روابط عمومی این سریال مواجه شد، گفت: واقعیت این است که پروژه «سووشون» یک پروژه کاملاً خصوصی است و ما به‌عنوان انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، مانند هر پروژه بزرگ دیگری، از این سریال هم حمایت کرده‌ایم.

وی ضمن اصلاح متن اظهارات منتشرشده به نقل از خود در رسانه‌ها درباره «در دست تولید داشتن سریال سووشون» تأکید کرد: بنیاد فرهنگی روایت براساس وظیفه ذاتی خود، از همه آثار فاخر و ملی در حوزه سینمایی و سریال به‌صورت مستمر حمایت می‌کند. کمااینکه بخش‌هایی از سریال‌های بزرگ و فاخری همچون سریال حضرت موسی (ع) و حضرت سلمان (ع) در شهرک دفاع مقدس و با حمایت لجستیکی ما در حال تولید است.

حسینی ادامه داد: طبیعتاً در همین راستا، حمایت لجستیکی از اثر فاخر «سووشون» هم در قالب تأمین تجهیزات و بخش‌هایی از لوکیشن که در شهرک دفاع مقدس انجام می‌شود، داشته‌ایم. این اثر به تهیه‌کنندگی بخش خصوصی در حال تولید است و بنیاد فرهنگی روایت در هزینه مالی آن هیچ مشارکتی نداشته است و صرفاً از این پروژه حمایت لجستیکی داشته‌ایم.

سریال «سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی این روزها مراحل تصویربرداری را پشت‌سر می‌گذارد و قرار است نسخه‌ای سینمایی از این پروژه نیز به تولید برسد.