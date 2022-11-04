«روایت فتح» با ۵ فیلم در مسیر فجر/ «سووشون» را در دست تولید داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جلسه هم‌اندیشی با حضور سید محمدیاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، سید محمد حسینی مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و جلال غفاری دبیر جشنواره فیلم «مقاومت» و برخی از معاونین سازمان بسیج و مدیران بنیاد فرهنگی روایت فتح این جشنواره را مبنای سینمای گام دوم انقلاب اسلامی دانست.

در این دیدار سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج ضمن ابراز تسلیت بابت حادثه تروریستی حرم حضرت شاه‌چراغ با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جشنواره فیلم «مقاومت» ظهار کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» همان‌گونه که از اسمش پیداست می‌بایست در تراز جهانی شکل بگیرد، با زبان هنرِسینما می‌شود با تمام ملت‌ها گفتگو کرد. در فرمایشات امامین انقلاب اسلامی پیرامون مقاومت مفاهیم بلندی راداریم و می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم.

سردار سلیمانی همچنین درباره اعتراف اندیشمندان آمریکایی پیرامون معنا و مفهوم مقاومت در عرصه بین‌المللی نیز گفت: اخیراً در مؤسسات راهبردی امریکا مقالاتی منتشرشده است که در آن اعتراف کردند که برای پیروزی یک ملت تنها قدرت اقتصادی و نظامی کافی نیست بلکه یک شرطی دارد که آن‌هم برخورداری از روحیه مقاومت است. پس اگر ما یک اثر برجسته‌ای تولید کردیم زمینه‌های انتشار آن حتماً فراهم خواهد شد. آثار سینمایی که در کشور ما تولید می‌شود در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان با استقبال فراوان روبه‌رو می‌شوند، لذا روشن است که ما این مسیری را که طراحی کردیم می‌بایست آن را با اقتدار جلو ببریم. این می‌تواند به معنای سینمای گام دوم انقلاب اسلامی تلقی شود. ما گام اول را برداشتیم و اکنون در گام دوم می‌بایست تجربیاتی که از گام اول دریافت کردیم را به ثمر برسانیم.

سردار سلیمانی با توجه به شعار ضد صهیونیستی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» خطاب به دست‌اندرکاران این جشنواره بیان کرد: اتفاق مهم در گام دوم همان نابودی اسرائیل است که شما به‌صورت هوشمندانه‌ای شعار این جشنواره قراردادید. چون اگر این اتفاق رخ ندهد به تمدن اسلامی نمی‌رسیم دقیقاً همان نقطه‌ای است که بر اساس پیش‌بینی رهبر انقلاب خود آن‌ها هم پیش‌بینی کردند و گفته‌اند ما در دو مقطع به قدرت رسیدیم، یک دوره ۸۰ ساله و یک مقطع ۷۸ ساله و اکنون پرسششان این است که در مقطع سوم به ۸۰ سال می‌رسند یا خیر؟ نامه نفتالی بنت به برخی از اهالی سرزمین‌های اشغالی نامه جالبی است توصیه می‌کنم حتماً بخوانید.

سید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح با اشاره به تاریخچه جشنواره فیلم «مقاومت» گفت: بنیاد فرهنگی روایت فتح در سال ۱۴۰۰ سند اعتلای تولیدات، محصولات و رویدادهای خود را مبتنی بر سند اعتلای ۱۰ ساله بسیج برنامه‌ریزی و نقشه راهه پنج‌ساله را با جزئیات به بهره‌برداری رساندیم که بخشی از این نقشه راه مربوط به رویدادهای چون فیلم، تئاتر و هنر مقاومت است. همچنین در بخش فیلم «مقاومت» باگذشت قریب به ۴ دهه از فعالیت این رویداد بر آن شدیم که با پیشنهاد سیدمحمد حسینی مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس سکان دبیر جشنواره را به برادر جلال غفاری سپرده تا با بازنگری نسبت به موضوعات روز مانند محور مقاومت و سند اعتلای بنیاد فرهنگی روایت فتح این جشنواره را به یک بازمعماری جدیدی برسانیم.

در ادامه سیدمحمد حسینی مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیز با اشاره به برخی اقدامات و فعالیت‌های این انجمن در سال جاری بیان کرد: ما در تلاش هستیم تا ۵ فیلم سینمایی را به جشنواره فیلم فجر برسانیم که یکی از مهم‌ترین این آثار فیلم سینمایی «ارس» است، فیلمی که ۲ سال زمان برای تحقیق و نگارش اش صرف شده، این فیلم روایت سه سرباز مرزبانی آذربایجان است که در مقابل ارتش شوروی مقاومت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به سایر تولیدات انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیز گفت: سریال «سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار با تم ضد انگلیسی را در دست تولید داریم، همچنین فیلمی با موضوع اجتماعی درباره یک بوکسور که شیفته شهید ابراهیم هادی شده است را در دست تولید داریم، دو پروژه دیگر که یکی با تم کمدی و طنز و با موضوع خانواده و دیگری نیز با موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز را در برنامه‌هایمان قراردادیم که ان شالله همگی این آثار به جشنواره برسند. البته طرحی هم با محوریت استان‌ها در دست اقدام داریم که مربوط به شهیدان شاخص استان‌ها است. به‌طوری‌که مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد هر استان یک شهید و یک فرد شاخص را معرفی می‌کنند و ما از آن‌یک اثر و پرتره بسازیم که تاکنون برخی استان‌ها انجام شده و برخی هم در حال انجام است.

حسینی همچنین درباره هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» نیز گفت: برای جشنواره فیلم «مقاومت» هم امسال تلاش کردیم به‌جای تمرکز در تهران و پایتخت به خط مقدم مقاومت و خلیج‌فارس برویم که خداروشکر تمامی برنامه‌ها به‌درستی در حال انجام است و انشالله هفدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» را در خلیج‌فارس و روی یک ناو برگزار خواهیم کرد.

جلال غفاری دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» نیز با اشاره به شعار هفدهمین دوره جشنواره فیلم «مقاومت» اظهار کرد: شعار این دوره گفتمان مقاومت، نهضت جهانی مستضعفین و نابودی اسرائیل است و ما پیشنهاد دادیم که جشنواره در یک موقعیت ملی و مهم مانند عرشه ناو شهید سلیمانی برگزار شود تا پیام مهمی را به جهانیان برساند.

غفاری هم‌چنین پیرامون محورهای هفده‌گانه جشنواره فیلم «مقاومت» و بخش‌های امسال این جشنواره نیز گفت: ما با بررسی و تحقیقاتی که انجام شد جشنواره امسال را در قالب محوره‌های هفده‌گانه‌ای آماده کردیم همچنین برای این دوره از جشنواره بخش هایی شامل فیلم سینمایی بلند، سریال، پویانمایی و بخش مستند نیز در نظر گرفتیم.

در این جلسه حبیب والی نژاد، سیدجمال ساداتیان، مهدی جعفری، سردار مقواساز معاون فرهنگی بسیج، محمدعلی مؤمنی‌ها معاون بین‌الملل بسیج، فرشاد عالی مسئول معاونت روابط عمومی سازمان بسیج، کریم خوش‌مرام جانشین و معاون هماهنگ‌کننده بنیاد فرهنگی روایت فتح، علیرضا استرابی دستیار ویژه رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، دکتر سید مهدی ناظمی، حمید قره داغی، محسن رفیعی، محمد محمدی مدیر روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح و محسن شیرازی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون نیز حضور داشتند.