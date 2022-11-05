توسعه پایانه مهرشهر قدمی در جهت کاهش فاصله حرکت قطارها

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عباسی نامی سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در بازدید از خط ۵، از نزدیک مشکلات و موضوعات این خط را بررسی و دستوراتی در جهت افزایش ظرفیت پایانه مهرشهر صادر کرد.



وی در بازدید از خط ۵ با حضور در پایانه مهرشهر از نزدیک وضعیت سوله‌های تعمیر، نگهداری و انبارها را بررسی و برای رفع مشکلات، راهکارهایی ارائه کرد.

وی با تأکید بر اینکه پایانه‌ها به عنوان قلب تپنده هر خط برای تأمین جریان ایمن ناوگان در شبکه‌های ریلی شناخته می‌شوند و فرآیندهای مرتبط با کاهش ریسک در شاخص‌های بهره‌برداری، میزان آماده به کاری قطارها و انجام درست و صحیح و به‌موقع تعمیرات در این فضا انجام می‌شود افزود: حفاظت بیشتر و دقیق‌تر از پایانه‌های مترو باید مورد توجه قرار گیرد.



سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ضمن تاکید بر رفع نواقص بناهای فنی پایانه مهرشهر، مکانیزه کردن دوربین‌ها برای مانیتورینگ انبارها و اورهال دستگاه تراش چرخ؛ از ایجاد یک سوله رنگ اورهال و اضافه کردن فضا برای پارک قطارهای خط ۵ و توسعه پایانه نیز خبر داد.

نامی همچنین از انشعاب این خط به راه آهن حد فاصله اتمسفر تا کرج در منطقه کلاک استان البرز نیز بازدید کرد و خواستار تعیین و تکلیف موارد حقوقی و حفاظتی این انشعاب شد.



وی با اشاره به اینکه بیش از بیست و سه سال از بهره برداری خط ۵ متروی تهران می‌گذرد افزود: بعد از گذشت این همه سال، باید مشکلات حفاظتی و امنیتی خط انشعابی بر طرف شود.



نامی تصریح کرد این خط انشعابی با هدف انتقال قطارها از ابتدای بهره برداری مترو راه اندازی شد و در حال حاضر می‌تواند به عنوان یک خط استراتژیک در زمان‌های بحران برای انتقال تجهیزات و یا وسایل امدادی به مترو مورد استفاده قرار گیرد.



سرپرست شرکت بهره برداری مترو در پایان از انشعاب راه آهن کرج تا مهرشهر به طول ۱۰ کیلومتر، بازدید و رهنمودهایی را در جهت بهره برداری و حفاظت از این خط ارائه داد.