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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۳

«عزت اللهی قهرمان گمنام»

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی از نگاه «گاردین»

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی از نگاه «گاردین»

نشریه گاردین انگلیس در گزارشی به تحلیل آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی قطر پرداخت و از احتمال حضور همزمان سردار آزمون و مهدی طارمی در ترکیب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز ۳۰ آبان به مصاف تیم ملی انگلیس می‌رود. ایران در گروه دوم این رقابت‌ها با انگلیس، آمریکا و ولز همگروه است.

نشریه گاردین انگلیس با نزدیک شدن به بازی‌های جام جهانی، بررسی تیم‌های حاضر در این مسابقات را در دستور کار قرار داده است. این نشریه در شماره امروز خود تیم ملی ایران را زیر ذره بین برده و با قلم نویسنده ایرانی خود از احتمال هجومی تر شدن ایران با سرمربیگری کارلوس کی روش نسبت به ادوار گذشته خبر داده است.

طبق این گزارش، تیم ملی ایران احتمالاً با ترکیب ۱-۴-۱-۴ به میدان می‌رود که در این صورت، سردار آزمون در پست مهاجم به میدان می‌رود و مهدی طارمی وینگر چپ خواهد بود.

Iran probable lineup

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان، احسان حاج صفی، صادق محرمی، سعید عزت الهی، احمد نورالهی، وحید امیری، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون ترکیب احتمالی ایران را از نگاه گاردین تشکیل می‌دهند.

در این گزارش از طارمی به عنوان ستاره ایران نام برده شده است؛ مهاجم تیم پورتو که این روزها شرایط بسیار خوبی دارد و «از این واقعیت که تمام برندگان اخیر توپ طلا ۳۰ سال یا بیشتر بوده‌اند، احساس آرامش می‌کند.»

همچنین سعید عزت الهی هم به عنوان ستاره و قهرمان گمنام ایران از نگاه گاردین معرفی شده است.

کد مطلب 5625123

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