نحوه دریافت بلیت های جام جهانی ۲۰۲۲ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر حسین حسینی دبیر کارگروه بلیت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر درباره اختصاص بلیط‌ها به سرگروهان در استان‌های مختلف گفت: به دنبال دریافت بلیط‌های مردم ایران از سوی فیفا و ورود آن به کشور، فرآیند تقسیم بندی بلیط‌ها شروع شد و طی هفته گذشته و با تلاش شبانه روزی همکاران من در فدراسیون، کار تقسیم بندی بلیت‌ها در حال اتمام است و از امروز بلیت‌های مربوط به استان تهران، البرز، قم، قزوین و سمنان با مرکزیت تهران در مرکز ملی فوتبال ایران به مدت ۴ روز در حال توزیع خواهد بود.

وی ادامه داد: همه تلاش خود را معطوف به ارسال بلیت برای خریداران با راحت‌ترین و سهل‌ترین روش ممکن متمرکز کردیم و به جای حضور خریداران در تهران، همکاران خود را به استان‌ها اعزام می‌کنیم تا بلیت در هر استان به افراد با توجه به پیامک و ساعات تعیین شده‌ای که برای سرگروه‌ها ارسال شده است، تحویل داده می‌شود.

او بیان کرد: پیرو مصاحبه قبلی و با توجه به اهمیت مادی و معنوی بلیط‌ها، بلیط تنها به سرگروه و در قبال ارائه اصل کارت ملی به ایشان تحویل داده خواهد شد.

حسینی در ادامه در خصوص تقسیم بندی استان‌ها گفت: برای سایر استان‌ها نیز تقسیم بندی‌های مختلف انجام شده که به شرح زیر تقسیم بندی شده است:

استان‌های (البرز، قم، سمنان، قزوین ۱۳ تا ۱۷ آبانماه) با مرکزیت استان تهران

استان فارس (۱۶ ابانماه)

جزیره کیش ۱۶ ابانماه با مرکزیت استان هرمزگان

خراسان رضوی (۱۶ آبانماه)

استان گلستان ۱۶ ابان با مرکزیت استان مازندران

اصفهان (۱۶ آبان)

بوشهر (۱۶ ابانماه)

خوزستان (۱۸ آبانماه)

استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و مرکزی ۱۸ آبانماه با مرکزیت همدان

گیلان (۱۸ آبانماه)

استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل ۱۸ آبانماه با مرکزیت آذربایجان شرقی

کرمان (۲۰ آبانماه)

یزد (۲۰ آبانماه)

همچنین با توجه به تعداد محدود سرگروه‌ها (۱۰ نفر) در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و زنجان، بلیت‌ها تحویل هیأت‌های فوتبال استان‌ها می‌شود تا افراد مد نظر بلیت‌های خود را تحویل بگیرند.

وی در پایان گفت: پیش از حضور نمایندگان فدراسیون در هر استان پیامک از سوی فدراسیون به منظور اعلام زمان و مکان تحویل استان مورد نظر برای سرگروه‌ها ارسال می‌شود. در پایان لازم است از همکاری و تلاش‌های هیأت‌های فوتبال استان‌ها در توزیع بلیت‌های جام جهانی تشکر و قدردانی کنم.