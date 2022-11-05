جواد نکونام تکلیفش را مشخص کرد/ ادامه این بحث به نفع هیچکس نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال با حضور دوباره کارلوس کی روش در رأس کادر فنی تیم ملی ایران همراه شد. رئیس فدراسیون فوتبال همزمان با اعلام رسمی بازگشت سرمربی پرتغالی به نیمکت تیم ملی ایران خبر از حضور جواد نکونام به عنوان دستیار او در جام جهانی ۲۰۲۲ و سپس پذیرش هدایت تیم ملی ایران برای جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا داد.

با این حال سرمربی فولاد خوزستان نسبت به این موضوع مخالفت کرد اما تاج کوتاه نیامد و در آخرین مصاحبه خود مدعی شد آمدن نکونام به جمع مربیان تیم ملی ایران قطعی شده است تا واکنش جدی حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل فولاد را به همراه داشته باشد.

حالا نکونام در فاصله ۱۵ روز مانده به آغاز بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ با انتشار مطلبی در اینستاگرام هرگونه حضور روی نیمکت تیم ملی ایران را تکذیب کرد و برای کارلوس کی روش و شاگردانش در این تورنمنت آرزوی موفقیت کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: «تصور می‌کنم ادامه بحث حضورم در تیم ملی نه به نفع این تیم است و نه به نفع فولاد.»

بنابراین پرونده حضور نکونام به عنوان مربی تیم ملی ایران تا اطلاع ثانوی بسته شد و مشخص نیست آیا برنامه دراز مدت تاج برای هدایت تیم ملی ایران با انتخاب او به عنوان نفر اول ادامه خواهد داشت یا همه نقشه‌های رئیس فدراسیون نقش بر آب شد.

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰