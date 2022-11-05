«ماهاتیر محمد»۹۷ ساله نامزد انتخابات مالزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی اِی بی سی نیوز، نخست‌ وزیر مالزی چند ماه زودتر از زمان مقرر دستور برگزاری انتخابات سراسری در این کشور را داده است.

«ماهاتیر محمد» نخست‌ وزیر پیشین مالزی که وقتی در سال ۲۰۱۸ برای دومین بار نخست‌ وزیر مالزی شد، نامش به عنوان پیرترین نخست‌ وزیر جهان در گینس ثبت شد، اکنون اعلام کرده است که قصد دارد در انتخابات پارلمانی ۱۹ نوامبر سال جاری از کرسی خود در جزیره «لانگکاوی» (Langkawi) دفاع کند.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی دویچه وله، نخست وزیر سابق مالزی امروز شنبه با آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، نامزدی خود را برای انتخابات سراسری آتی ثبت کرد.

این سیاستمدار ۹۷ ساله ۲ بار نخست وزیر شد و در سال ۲۰۱۸ به عنوان «پیرترین نخست وزیر جهان در آن زمان» به عنوان رکورددار گینس معرفی شد.

ماهاتیر محمد در سخنانی گفت: این باید آخرین انتخابات من باشد. من این بار نمی خواستم در رقابت شرکت کنم، اما آخرین دوره خود را تمام نکردم. امیدوارم بتوانم کارم را تمام کنم. شانس زیادی برای برنده شدن دارم.

وی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و بار دیگر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بر این کشور جنوب شرقی آسیا حکومت کرد، اما دولت او ۲ سال پس از دوره ۵ ساله‌ اش سقوط کرد.

از سوی دیگر، حزب حاکم نجیب رزاق نیز قصد دارد ۴ سال پس از بیرون رانده شدن از طریق انتخابات، جایگاهش را در مالزی محکم کند.