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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۵۸

لندن: حمله به دفتر مهاجرتی در جنوب انگلیس با انگیزه تروریستی بود

لندن: حمله به دفتر مهاجرتی در جنوب انگلیس با انگیزه تروریستی بود

پلیس انگلیس امروز اعلام کرد که حمله به مرکز جدید مهاجرت در شهر «دوور» با انگیزه «تروریستی» بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، واحد مبارزه با تروریسم انگلیس امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که حادثه حمله اخیر با بمب به یک مرکز مهاجران در شهر «دوور» (Dover) در انگلیس با انگیزه راست گرای افراطی بوده است.

در بیانیه صادره از سوی واحد مبارزه با تروریسم انگلیس در این باره آمده است: شواهد به دست آمده نشان می دهد که یک انگیزه راست افراطی پشت این حمله وجود داشته است. اقدامات حمله کننده بر پایه تفکر افراطی صورت گرفته که از آستانه حادثه تروریستی می گذرد.

از سوی دیگر، پلیس ضدتروریسم در جنوب شرق (CTPSE) نیز در این خصوص اعلام کرد که شواهد به دست آمده نشان می دهد که این اقدام با انگیزه تروریستی یک ایدئولوژی راست‌ گرا انجام شده است.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش ذکر شود هم گفت که پشت این حمله یک انگیزه‌ راست گرای افراطی وجود دارد.

گفتنی است که در ۳۰ اکتبر فردی به مرکز جدید مهاجرتی در شهر دوور واقع در جنوب شرق انگلستان کوکتل مولوتوف پرتاب و سپس خودکشی کرد.

آتش‌ سوزی ناشی از انفجار کوکتل مولوتوف توسط نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

این حادثه یکشنبه هفته گذشته روی داد.

کد مطلب 5625205

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