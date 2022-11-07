خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیر پروژه درمانی خوسف مدت هاست در صف اتمام به سر می‌برد و با گذشت هشت سال از کلنگ زنی در نهمین سال پس از شروع ساخت و ساز حدود ۱۰ درصد دیگر تا پایان راه دارد و خوسفی ها امیدوارند اوایل سال آینده نسخه‌های درمانی شأن در بیمارستان شهرشان نوشته شود.

اجرای این پروژه ابتدا با عنوان مرکز بهداشتی شبانه روزی در سال کلید خورد اما با پیگیری به بیمارستان ۳۲ تختخوابی ارتقا یافت و کنگ شروع ساخت و سازها سال ۹۲ به زمین زده شد.

بر اساس آخرین اخبار طی پنج سال (۹۰ تا ۹۵) فقط یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سال ۹۶ یک میلیارد تومان و سال ۹۷ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون اوراق برای ادامه کار این پروژه به استان ابلاغ شد و بخشی از آن اختصاص یافت و سال ۹۸ هم بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار برای آن ابلاغ و برای اتمام ساخت آن ۱۳ میلیارد تومان با پیمانکار انعقاد قرارداد انجام شد.

بر اساس آخرین پیگیری‌های خبرنگار ما طی سال گذشته این پروژه با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار به سبب مسائلی همچون کرونا و کمبود اعتبارات و گرانی‌ها با وقفه‌ای کوتاه مدت همراه شد و هر چند قرار بود نسخه اتمام این بیمارستان در پایان سال گذشته و اوایل امسال پیچیده شود اما بنا به مسائل مطرح شده بار دیگر وعده اتمام در ایستگاه پایان ۱۴۰۱ متوقف شد و امید می‌رود این بیمارستان که نه تنها چشم امید شهروندان خوسفی به آن بسته شده است بلکه هزاران نفر از روستاهای حومه که در حال حاضر از تنها مرکز بهداشت و درمان شهرستان برای درمان استفاده می‌کنند مسیر را کوتاه و بسیاری از خدمات تخصصی درمانی را از بیمارستان دریافت کنند.

انتظار ۹ ساله شهروندان

یک شهروند خوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: حدود ۹ سالی می‌شود که این پروژه در حال ساخت ما را به آینده بهداشت و درمان شهرستان امیدوار کرده است چرا که این شهرستان یک مرکز بهداشت و درمان دارد که فقط خدمات عمومی ارائه می‌کند.

محمد حسینی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات تخصصی باید پس از حضور در مرکز بهداشت به پزشک متخصص مرتبط یا بیمارستان‌های مرکز استان ارجاع داده شوند.

وی با بیان اینکه خوسف در مسیر ترانزیتی قرار دارد و مجروحان حوادث جاده‌ای ابتدا به این مرکز بهداشت ارجاع و سپس به بیرجند اعزام می‌شوند، می‌افزاید: اگر بیمارستان شهرستان به بهره برداری برسد ارائه خدمات بهبود می‌یابد و درمان مجروحان حوادث جاده‌ای و حتی بیماران روستاهای اطراف با شرایط بهتری انجام و مسیر درمان هموار تر می‌شود.

پیشرفت بالای ۸۵ درصد

فرماندار خوسف در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: کارگاه ساخت و سازهای بیمارستان در حال حاضر فعال است و اتمام این پروژه با جدیت پیگیری می‌شود.

ایمانی مقدم از پیشرفت فیزیکی ۸۵ تا ۹۰ درصدی خبر می‌دهد و می‌گوید: امید است با ادامه این روند پایان امسال شاهد اتمام ساخت و سازها در این بیمارستان باشیم.

وی می‌افزاید: انتظار می‌رود طبق گفته‌ها تا حدود دو یا سه ماه آینده کار ساختمانی پروژه به اتمام برسد و پس از آن تجهیز و تأمین نیروی انسانی آن را شاهد باشیم.

خوسف دومین شهرستان بدون بیمارستان استان در مسیر تزانزیتی قرار دارد و احداث بیمارستان در این شهرستان از نیازهای اساسی به شمار می‌رود.

وعده اتمام ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی آنکه کلنگ ساختش سال ۹۲ با اعتبار پنج میلیارد تومان در دو طبقه به زمین زده شد پایان سال ۹۹ اعلام شد و حال پس از گذشت حدود ۹ سال از شروع ساخت و سازها وعده اتمام این پروژه درمانی به پایان ۱۴۰۱ داده شد تا خوسفی ها و همه بیماران روستاهای حومه فقط تا پایان امسال برای درمان عازم مرکز استان شوند.