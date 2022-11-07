نابرابری های اقتصادی در دوران کرونا پُررنگ تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فرخی، در دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید ۱۹، اظهار داشت: حمایت اجتماعی دولت و حاکمیت در کرونا و بحران‌ها، ضروری است و باید کرامت انسانی را در حمایت‌های اجتماعی لحاظ کرد.

عضو هیأت رئیسه پنل «سلامت اجتماعی در حوادث، بلایا و رویدادهای بیولوژیک با تاکید بر همه گیری کووید ۱۹» افزود: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸و به جز یکی دو سال، شاهد روند نزولی در بحث تولید ناخالص داخلی بودیم و با توجه به روند کوچکی اقتصاد ناشی از تحریم‌ها و … وضعیت اقتصادی خوبی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ نداشتیم.

وی اظهار داشت: ۷ درصد تولید ناخالص ملی برای حمایت از کرونا لحاظ شده اما با این وجود در کرونا بسیاری از افراد روزمزد، شغل خود را از دست دادند، بیکار شدند، برخی بیمار شدند، تعطیلی موقت برخی اصناف، هزینه گران ماسک در روزهای ابتدایی کرونا، هزینه نگهداری از بیمار کرونایی از تغذیه حاوی پروتئین و میوه جات تا هزینه الکل و شوینده‌ها و سایر ملاحظات، هزینه بردار است.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا گفت: فردی که با از دست دادن شغلش در پاندمی کرونا، بیکار شد تا کنون نیز بیکار مانده، پس اثرات پاندمی کرونا ادامه خواهد داشت و محدود به کرونا نبوده است.

وی با اشاره به مطالعات متعدد رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ در حوزه سلامت اجتماعی در حوادث، بلایا و رویدادهای بیولوژیک با تاکید بر همه گیری کووید ۱۹، افزود: مطالعات نشان داد، نابرابری‌های اقتصادی در کرونا جلوه گر و پررنگ‌تر شد، حدود ۱۹ میلیون نفر از مردم کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی که آمار بالایی از افراد در رفاه مطلق هستند و این فاصله طبقاتی در کشور عواقب متعددی خواهد داشت.

فرخی با اشاره به نرخ بیکاری در بین زنان و مردان جامعه اظهار داشت: برای کاهش یا جلوگیری از عوارض اجتماعی کرونا باید دولت و حاکمیت، حمایت اجتماعی داشته باشند و در صورت عدم حمایت‌ها یا نبود ملاحظات خاص، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و به نفع سلامت اجتماعی مردم نیست.